Por el coronavirus, este año no se entregará el Balón de Oro

La premiación del Balón de Oro , que distingue al mejor futbolista del año, no se llevará a cabo en 2020 debido a la pandemia de coronavirus y el trofeo quedará en poder de su último ganador: el argentino Lionel Messi .

De esta manera será la primera vez que no se premiará al jugador más destacado de la temporada desde que la distinción se implementó en 1956. La revista France Football, responsable del premio, justificó la decisión al afirmar en un comunicado que "un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario".