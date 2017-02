Pepe Cibrián se "hartó" de Macri, de Cristina Kirchner y de casi todo

El director teatral Pepe Cibrián Campoy compartió con sus seguidores en las redes sociales una larga declaración de hartazgo que incluye al presidente Mauricio Macri, a quien dice haber votado, hasta los imprudentes peatones pasando por Cristina Kirchner y sus hoteles.

Bajo el título “Estoy harto”, Cibrián repudia desde la inseguridad, el correo de Macri, las causas de corrupción, el estado de las autopistas, telenovelas turcas o brasileñas o las apariciones diarias de Pampita y Tinelli en los medios.

“Estoy harto de la denuncia a Macri padre por el correo preguntándome, ¿qué paso durante los 12 años ganados que no hicieran nada? Estoy harto de que el presidente se desdiga cada rato. Estoy harto que el gabinete de Macri no cese de hacer imbecilidades. Estoy harto de que me mientan”, escribió el productor teatral.

“Estoy harto de seguir escuchando a Boudou y Fernández y a otros, ¡opinando! Sobre los errores de este gobierno. Estoy harto de los jueces corruptos y aun con pruebas comprobables, muchos, tampoco ni siquiera le han hecho juicio político y estan aun en sus cargos. Estoy harto de escuchar a Zaffaroni en vez de callarse por las dudas”, agregó.

E indicó: “Estoy harto de me llegue una deuda con la AFIP de mil pesos y tenga que pagar diez mil por intereses, usar mi tiempo cuando (José) López, que se quedó con 8 mil millones para uso personal de no sé qué, y siga caminando”.

Y agrega: “Estoy harto de que la gente no respete al peatón y que éste cruce donde se le da la gana. Estoy harto de la Bonafini puteando sin cesar”.

Y se hace cargo de sus decisiones: “Estoy harto de Macri al cual vote. Estoy harto de no saber nunca a quién votar porque ninguno me gusta. Estoy harto de que nos tomen por boludos. Estoy harto de que los diputados hayan pretendido subir un 47% sus sueldos cuando la gente no tiene para comer”.

“Estoy harto de los hoteles de Cristina. Estoy harto también de Cristina. Estoy harto de las escuchas de todos y que dé igual”, sigue el referente teatral a quien sus seguidores replicaron en las redes.