Perales: "Esperamos a River con muchas ganas"

El cruce será en el Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, el domingo a las 20:30. El Millo, defensor de la corona, llega con un récord de 10 victorias pero con un presente desalentador al quedarse fuera de la Copa Libertadores y perder el Superclásico; y Morón viene de dar cuatro batacazos al hilo frente a equipos de Primera, pero urgido de puntos en la B Nacional. Sin embargo, para el club del oeste del Gran Buenos Aires esta previa es un paréntesis.

“Era inevitable no ir pensando en River, pero como no estamos muy sobrados en la categoría, con respecto a puntos (llevan 8 en 7 jugados), la verdad es que no nos permitíamos pensar mucho más allá de los partidos que nos iban tocando”, reconoció el ex Cipolletti. Pero esta semana, después del empate contra Almagro, inició la cuenta regresiva. “Lo esperamos con muchísimas ganas y la seriedad que se merecen la instancia y el rival”, subrayó .

“Trato de disfrutar lo que se está viviendo en estos días. Cuando llegue el momento de ir a la cancha, se va a ir sintiendo más el nerviosismo”. Valentín Perales Defensor cipoleño de Morón

Patronato fue la primera víctima de Morón (Perales marcó el 2-0) y la segunda, San Lorenzo de Almagro (venía de eliminar a Cipo). El defensor rionegrino no jugó aquel 20 de agosto en cancha de Lanús por lesión, pero para él, de aquella previa a la actual “cambia el contexto”. “Estábamos en plena pretemporada, veníamos de una semana corriendo en la arena (en Mar de Ajó). Ahora es diferente, llegamos con ritmo de campeonato y conociéndonos como equipo un poco más”, indicó.

Walter Otta todavía no dio a conocer la lista del plantel que viajará mañana a Mendoza. El DT recuperará al capitán Emiliano Mayola, pero no definió el once. “Veremos si hay chances, por lo menos de estar en el banco de suplentes, y si nos toca estar en el once, mejor todavía”, dijo Perales, titular contra San Martín y Almagro.

Para el central, las variantes que se podían dar si River llegaba con un presente más feliz siempre iban a tener la misma consecuencia: un equipo que pondrá en cancha toda su jerarquía. “El momento que están pasando ellos no es el ideal o el que ellos querían, pero al ser un club tan grande nunca pierden el hambre de ganar y de conseguir todo lo que juegan, eso no va a variar mucho”, sostuvo.

“Nuestra idea es tratar de aprovechar sus errores y desde ahí sacar una ventaja y después defender como lo hemos hecho en toda la Copa, en la que no nos han marcado goles en los 90 minutos”, analizó el cipoleño, y añadió: “Más allá de los ascensos, estar entre los cuatro mejores clubes del país es uno de los momentos más importantes para nosotros”.

El paso a paso

Los batacazos

Con gol de Perales. Arrancó con un 2-0 a Patronato, con tantos de Toledo y Valentín.

Tumbó al Ciclón. Eliminó a San Lorenzo, tras un 1-0 con gol de Guzmán.

Desde los doce pasos. Frente a Unión de Santa Fe igualó 0-0 y por penales ganó 5-4.

Chau Olimpo, hola River. En cuartos de final le ganó 1-0 a los bahienses, con gol de Rossi.

Gallardo tiene a los 11 y hubo controles sorpresa

Buenos Aires

Marcelo Gallardo ya perfila el equipo para enfrentar el domingo a Deportivo Morón, por las semifinales de la Copa Argentina. Paró una formación con dos variantes respecto de los que cayeron ante Boca en el Superclásico.

Nicolás De la Cruz y Carlos Auzqui ingresaron por Enzo Pérez, quien se encuentra en Rusia para disputar los amistosos con la Selección Argentina, y Ariel Rojas. En tanto, el Muñeco ratificó, al menos en la práctica, a Germán Lux en el arco y a Milton Casco.

Los once que paró Gallardo fueron Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Casco; Auzqui, Nacho Fernández, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez; De la Cruz e Ignacio Scocco.

El partido será fundamental para las evaluaciones de Gallardo en relación con cómo impactó en los jugadores la traumática eliminación de la semifinal de la Copa Libertadores y la derrota ante Boca en el Monumental.

Sorpresa

La FIFA, a través de la Agencia Nacional Antidopaje, realizó ayer controles antidoping en los entrenamientos de River y Morón: Saracchi y Scocco en el Millo y Rodrigo “Rengo” Díaz y Crístian Lillo en el Gallito.

A las 20

Central y Atlético, por la final

Rosario Central y Atlético Tucumán definirán al primer finalista de la Copa Argentina hoy, desde las 20, en el estadio Antonio Romero de la ciudad de Formosa, en una de las semifinales de la Copa Argentina. El vencedor enfrentará a River o Morón.

El Canalla está último en la Superliga con cuatro puntos junto con Arsenal y Temperley. Hace 13 partidos que no gana. Del resultado de hoy dependerá la continuidad en el cargo del técnico uruguayo Paolo Montero.