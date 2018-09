Perdió el celu con las fotos de su mamá fallecida

El pequeño se llama Miguel Retamar y el lunes acompañó a su abuela a cobrar la jubilación a un banco de San Juan. Subieron al remis y luego se bajaron sin advertir en ese momento que se habían olvidado el celular. Allí Miguel no recuerda si el teléfono quedó en el coche o se cayó en la calle.

Ante la desesperación publicó un posteo en Facebook que se hizo viral. “En el celular tengo recuerdos de mamá, que ya no está conmigo, como fotos y audios de ella que necesito recuperar. Muchas gracias”. El pequeño vive con sus tíos y ellos se prometieron a gratificar la devolución del celular con el fin de que él vuelva a recuperar la sonrisa. El tío de Miguel, Hugo Retamar, habló con el diario Tiempo de San Juan y dijo que lo llamaron de la remisería pero que no tenían forma de ayudarlo ya que el teléfono seguramente fue tomado por otro pasajero sin que el conductor se enterara.

El teléfono que busca es negro y modelo Samsung Galaxy J1 Ace. No tiene vidrio templado y posee un rasguño en la pantalla. “Extraño mucho a mi mamá. Tenía algunas cosas de ella en el celular, videos y sus audios donde me decía que hiciera la tarea y que me amaba. Voy a la escuela normal Sarmiento y me va muy bien”, escribió Miguel en las redes sociales.