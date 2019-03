Pergolini y su consejo a Tinelli

Sobre la posible candidatura de Tinelli en las próximas elecciones, expresó. “Es una persona muy especial. Es un tipo al que le gusta gestionar. Le gusta estar. Pero no es el momento para él. Salió muy dañado con el 38 a 38 de la AFA y no es tan sencillo. Es una persona capaz, pero con su experiencia empresarial no alcanza”, dijo Pergolini. Y reveló que mantiene encuentros con Tinelli, a pesar de que el mundo del espectáculo aún los observa enfrentados. “Nos pasa que almorzamos y lo hacemos a escondidas”, confesó, en medio de risas.