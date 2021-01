Periodista de TN le contó a su padre que es gay y recibió un hiriente mensaje

Embed

https://twitter.com/Poggi/status/1347545611290234884 Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él.

Que tipo agradable. pic.twitter.com/8QKxdYGd4A — Diego Poggi (@Poggi) January 8, 2021

Inmediatamente, abrió un hilo en esa red social y relató cómo se sentía. “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un huevo!”, arrancó y luego siguió: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser”.

https://twitter.com/Poggi/status/1347546416680476674 Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo! — Diego Poggi (@Poggi) January 8, 2021

https://twitter.com/Poggi/status/1347547499192582145 Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero se que hay pibxs que pasaron o pasan x lo mismo. Lo único q importa es ser lo que quieran ser. — Diego Poggi (@Poggi) January 8, 2021

Por último comentó: “Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estas cosas supongo que cuestan”.

https://twitter.com/Poggi/status/1347548205706321922 Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan. — Diego Poggi (@Poggi) January 8, 2021

En junio del año pasado, Poggi había compartido en el mundo virtual un mensaje en el Día Internacional del Orgullo LGBT+: “No dejes que nadie te diga lo que tenés que ser. No salgo del clóset porque nunca entré. Orgulloso de lo que soy. Feliz pride”.