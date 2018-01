Petretto, tras su debut en la red: "Fue una sensación muy linda"

El pibe de 21 años oriundo de Catriel llegó a comienzos de la presente temporada y si bien arrancó desde atrás, ya pelea la titularidad dentro del plantel de primera. “Arranqué jugando en la Liga, por suerte metí varios goles y después la fui remando hasta que Diego me empezó a dar la oportunidad en el Federal”, relató el delantero luego de su noche gloriosa en cancha de Atlético Neuquén.

En un partido trabado y con pocas llegadas claras, Petretto sacó un gran remate desde muy lejos y la clavó en el ángulo para darle la ventaja a su equipo de cara al partido de vuelta. “Cuando recibí la pelota me di cuenta de que no tenía compañeros en el área y si seguía trasladando el defensor capaz me llegaba a cerrar. Entonces decidí pegarle y que salga lo que salga. Por suerte se dio un lindo gol y sirvió para ganar”, contó el pibe y agregó: “Fue mi primer gol y la verdad que una sensación muy linda, así que ojalá que vengan más”.

La revancha será en La Pampa el próximo martes a las 21:30. ¿Qué partido espera Petretto? “Allá en Pico va a ser muy duro porque Ferro es un rival fuerte, pero creo que si nosotros estamos bien y tranquilos lo podemos sacar adelante”, consideró.

Junto con Marcos Vergara y Lautaro Villegas fueron las piezas jóvenes clave para la remontada del equipo en las últimas fechas de la fase regular, y el ex Catriel se ilusiona. “Estoy con muchas ganas de seguir metiéndole para adelante, sumando minutos en el torneo y que las cosas me salga bien a mí y al equipo”, concluyó el jugador, otra de las apuestas que, por ahora, le rinden al DT.

