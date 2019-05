El titular del gremio, Guillermo Pereyra, indicó en declaraciones radiales que "en toda la planta no hay una sola señalización de acuerdo a las exigencias que dice la ley, y que deben hacerlo para prevenir cualquier tipo de accidente. No estaba señalizado el lugar, no estaba cercado el lugar, no había escalera de evacuación de la pileta, no habían máscaras para bajar a una pileta, en fin, absolutamente nada".