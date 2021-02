Piatti a Racing: con memes e ironías, las redes ya palpitan el cruce con los Romero

“Llegué con el problema de Talleres, que uno de los hermanos había salido, después el técnico lo había sacado y no querían salir. El grupo ya estaba medio desgastado. No podía entender por qué estaban todos en un lado y estos dos estaban por otro lado. Un grupo o un equipo para ganar cosas no pueden estar uno por acá y dos por otro lado. Eso fue Marcelo (Tinelli), que les permitió todas estas cosas. Tener un kinesiólogo, tener un chofer, todas esas cosas. Vos de entrenamiento tenés dos horas y después tenés otras 22 horas para estar afuera con tu kinesiólogo, pero adentro del club tenés kinesiólogo, médico, tenés todo”, advirtió Piatti en su momento en diálogo con F90 por ESPN.

image.png Piatti se hizo hoy la revisión médica en La Academia.

“A mi me tocó estar en Montreal con Drogba y él tenía kinesiólogo, obvio porque estamos hablando de una figura, pero él estaba todo el día con el grupo y al kinesiólogo lo usaba cuando salía de ahí, como tiene que ser”, comparó entre su paso por la MLS y este paso por San Lorenzo.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguillodmayer%2Fstatus%2F1362574133796745229 Lo unico que quiero de Nacho Piatti en Racing es que juegue el partido contra los Romero. Va a estar re picante — Guillermo Díaz Mayer (@guillodmayer) February 19, 2021

En su explosivo descargo contra los futbolistas que arribaron al club en agosto del 2019, recordó lo ocurrido con el juvenil Andrés Herrera, quien sufrió una fractura tras una dura entada de Angel Romero durante una práctica: “Nunca me había pasado, y creo que a nadie le pasó, que en un táctico quiebren a un jugador. Fuimos a hablar con el técnico. Los sacó una semana cuando había lesionado a Herrera y después volvieron. Entonces nosotros decíamos: ‘¿Qué ejemplo les das a los más chicos que hicieron eso y a la semana están entrenando?’ Pero capaz que a Mariano (Soso) le bajaron información de arriba”.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2F_artvandelay%2Fstatus%2F1362585899029188611 Una última fecha con los Romero sacándose de las canilleras siete lucas y media cada uno para dárselas al hijo de re mil putas de Piatti. pic.twitter.com/nrnnh4ZRId — Matías (@_artvandelay) February 19, 2021

Piatti dijo que Ángel se justificó cuando le preguntaron qué había hecho con Herrera: “Perdón, se me salió la cabeza, no sé lo que hice”, fueron las palabras de Romero. Al mismo tiempo, la reacción del grupo fue de profundo enojo contra el delantero: “Lo querían matar. Estaba Monetti y lo quería matar. ¿Cómo le vas a hacer eso a un pibe en un táctico? Yo estaba al lado de Mariano (Soso) y dijo: ‘No lo puedo creer, la patada que le pegó sin necesidad’. Nunca pasó. En un partido que jugás con tus compañeros, por ahí se te va la patada pero de ir a quebrar a alguien en un táctico creo que nunca pasó”.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2F_Robybaggio%2Fstatus%2F1362524009179590657 Lo de Piatti a Racing meh, pero me gustaría que cuando los enfrentemos haga un gol algún Romero y festeje así. pic.twitter.com/0eVAMUfzOE — Ramiro (@_Robybaggio) February 18, 2021

Los problemas con los gemelos de 28 años eran de distinta índole, según señaló Piatti: “Vos veías durante todos los partidos que se pasaban la pelota entre ellos cuando están juntos”. Y agregó: “Hay un montón de cosas que pasaron. No sé si estos chicos después para arreglarla... No me acuerdo en qué partido vinieron y dijeron: ‘Muchachos, si ganamos, le damos 15 mil pesos a cada uno’. ¿Cómo? ¿Qué son ustedes? Terminó el partido y los voy a saludar: ‘Muy bien, los felicito que jugaron bien’. ‘Tomá Nacho, 15 mil pesos’. No qué 15 mil pesos, yo no quiero”.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRodrigoThePaul%2Fstatus%2F1362464063012433925 A qué llegó el hincha de san Lorenzo de preferir a 2 paraguas que lo único que hicieron fue dividir el club antes que a un chabon que ganó una libertadores y un torneo local xD https://t.co/zX2UJQo19P — ThePaul (@RodrigoThePaul) February 18, 2021

Lo cierto es que Nacho hoy se hizo la revisión médica y jugará un año en Racing. ¿Qué pasará cuando se cruce con los Romero?