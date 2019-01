Picantes declaraciones de Tevez: "Si Guillermo seguía, yo me iba"

Sus declaraciones sorprendieron en el mundo boquense, que trata de calmar las aguas tras la final perdida y transita el recambio con Gustavo Alfaro nuevo DT. Al hincha xeneize no le gustaron los dichos de Carlitos y en las redes le sacaron en cara su bajo rendimiento desde que regresó de China.

El jugador surgido en Fuerte Apache indicó que durante el tiempo que Barros Schelotto estuvo como DT de Boca él debió soportar muchas faltas de respeto: “Seguí peleando por el puesto, entrené, nunca llegué tarde, nunca tuve una rebeldía; siempre supe que Boca estaba antes que mi nombre y que el de Guillermo”. En ese sentido, el delantero opinó que en más de una ocasión se “quedaba callado y sumaba para el grupo”.

El delantero marcó el punto de inflexión de la relación con el Mellizo y puntualizó que la llegada de Mauro Zárate fue parte del detonante de una relación que no venía bien encaminada.

“Por más que jugara bien sentía que el técnico no me iba a poner”, afirmó Tevez, para luego agregar que la llegada de Zárate fue para sacarlo del equipo titular. Ahí fue cuando el jugador no evitó esconder la situación y señaló que “si Guillermo seguía en Boca, yo seguramente me hubiera ido”.

"Si ves un jugador que es idolo en el club y vos traes a alguien para reemplazarlo y en el 1° partido mandás a #Tevez al banco, das una señal que NO te quieren."

“Desde el principio sabía cómo venía la mano, no me molestó para nada que venga Zárate. Sabemos la clase de jugador que es. Te sube un escalón para que estés más preparado. Guillermo no charló conmigo cuando vino”, agregó.

No obstante, Tevez, quien compartió plantel con el Barros Schelotto cuando el DT era jugador en épocas de Carlos Bianchi, lo calificó como “un buen entrenador”. “Para mí Guillermo fue uno de los mejores entrenadores, podés estar o no de acuerdo en sus manejos pero a mí me gustó”, reconoció.

Por último, adelantó que podría ser su temporada despedida: “Creo que este año es el último, es el último año de mi contrato también y creo que es mi último año como jugador”.