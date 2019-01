Pico Mónaco se violentó con una notera por Pampita

Buenos Aires. Juan Mónaco explotó de bronca y reaccionó muy mal cuando una notera de Fox Sports Uruguay lo consultó por Pampit a . Stephanie Delay, la cronista de esa señal, se acercó a un evento auspiciado por una marca de relojes en el que el ex tenista era la estrella invitada. Luego del fuerte episopdio, la periodista lo denunció en forma mediática por malos tratos: “Cuando le hago esta pregunta -sobre su reconciliación con la modelo y si estaba buscando un anillo para ella-, que era simpática, no me pareció irrespetuoso. Se sonríe, contesta y me agradece. Pero cuando se apagan las cámaras, me quedé helada. Empezó a increparme, se la agarró conmigo”, contó Delay.