Fede Bal está más complicado que nunca. Tras quedar involucrado en una violenta pelea en un local de comidas rápidas de Carlos Paz en la madrugada del sábado, ahora fue denunciado penalmente por uno de los jóvenes que quedó desfigurado por la supuesta agresión de los guardaespaldas y amigos del actor en un local de comidas rápidas de Carlos Paz.

Según detalló el abogado del afectado, este martes se presentó en la Fiscalía de Turno de Carlos Paz una denuncia penal contra el hijo de Carmen Barbieri, dos guardaespaldas y otros jóvenes allegados al actor por dejar "desfigurado a un joven tras quebrarle el tabique".

Según el relato el letrado Carlos Nayi, Bal llegó al local alrededor de las 6.30 en una camioneta Ford EcoSport que se estacionó en un lugar prohibido. Una empleada del local salió para hacerle la advertencia del caso y el actor le dijo que se diera cuenta de quién era. "Mi defendido me contó que ni bien el actor entró en el local de comidas se puso adelante en la fila sin respetar el orden de llegada y dijo: 'Si la tenemos que pudrir, la pudrimos'", detalló.

"Este martes ingresaremos una denuncia penal en la Fiscalía de Carlos Paz donde se lo denuncia a Bal porque en un estado de derecho no se puede usar una fuerza paralela. Se pide la detención de Bal, de los guardaespaldas y de algunos amigos que participaron ya que en estos casos hay una escala penal que no admite excarcelación", agregó. "Bal instruyó para que agredan, avasallan a los presentes y esto es delito", aclaró respecto a la denuncia puntual a Bal ya que él no habría ejercido la violencia directamente pero sí "haberla ordenado".

La pena por "lesiones graves en riñas" tienen una pena de 1 a 6 años, según detalló el abogado.