Las 94 cajas con los más de cien objetos que se retiraron por orden del juez Bonadio de la propiedad de la ex presidenta ya fueron tasadas (u$s 100.000), a excepción de las pinturas. No fue en lo único que derivó la medida del magistrado tras los allanamientos a tres viviendas de la senadora de Unidad Ciudadana: ordenó la apertura de tres expedientes para investigar objetos y documentación que se obtuvo tras los operativos.