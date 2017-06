Pino: "Por 15 minutos de calentura eché todo a perder"

Cuando el partido terminaba, el juez cobró el tercer penal en favor del local y el delantero perdió la cabeza. “Me calenté y me nublé. Me dijo ‘rajá de acá, negro de mierda’, y ahí reaccioné”, se sinceró Pino, y agregó: “Después, en frío me di cuenta de lo que hice. Les pedí disculpas a mis compañeros y si lo veo a él también le pediría perdón. Uno es humano y comete errores y me pasó eso. Me gustaría pedirle disculpas”, expresó el jugador arrepentido de su acto en el campo de juego.

Pino, de 32 años, jugó toda su carrera en el club del Chañar y podría ser suspendido de por vida. “Tengo muy pocas expulsiones en la liga y me gustaría seguir jugando, pero no le puedo echar la culpa a nadie”, aseveró en el mismo sentido.

De todas formas, también fue crítico de la actuación de Biffis y lo acusó de incentivar la violencia en el campo. “Insultaba todo el tiempo y siempre con actitud sobradora. Te cobra tres penales, te amonesta a todo el equipo, te echa al técnico. Somos un equipo chico, y que vengan así y te golpeen de la nada a cualquier le daría bronca”, se excusó.

El club apela

Desde el club anunciaron que le aplicarán una sanción al jugador aunque también harán un descargo en Lifune por la “mala” actuación del árbitro. El vicepresidente del club, Miguel Ángel López, dijo que el árbitro le sacó ocho tarjetas amarillas al equipo del Chañar pero luego en el informe sólo anotó dos. Además también remarcó que hubo insultos y destrato hacia los jugadores de su club.

En los próximos días el tribunal de disciplina dará a conocer la sanción para el jugador.

Por agresión e insultos racistas

Tanto el juez del clásico Luis Biffis como el jugador Alberto Pino efectuaron sus denuncias en la Comisaría Nº 10 de Añelo. El árbitro la hizo por agresión física, mientras que el delantero por haber recibido insultos racistas durante el partido.

“Los réferis no ven el esfuerzo que uno hace para jugar y no te tratan como deberían. Hablaría con él y le pediría perdón”. Alberto Pino. Jugador de San Patricio