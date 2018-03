Marco Piussi, lateral izquierdo de la ADC, se dio el lujo de convertir su primer gol en el certamen y ratificar el gran torneo que viene haciendo en la última linea del equipo de Manu Sánchez.

“Trabajamos el partido durante toda la semana y se nos dio todo como lo habíamos pensado. Sabíamos que teníamos que taparle al 10 y al 9, que eran los mejores. Si bien los primeros minutos tuvimos que aguantarlo porque se nos venían y después pudimos conseguir el primer gol y el resto fue más fácil”, dijo a LM Neuquén el joven lateral surgido en la cantera del club.

El Melli es uno de los pilares del equipo en este torneo, tanto por su labor en defensa como pasando la mitad de la cancha. “Pienso que es el mejor torneo que tengo desde lo personal. Me venía sintiendo bien en los anteriores partidos y ahora, por suerte, se me dio el gol”, expresó Piussi y reconoció: “Me gusta mucho pasar y llegar al fondo, me gusta más que defender”.

Ahora, La Colonia tendrá que cerrar la serie en casa, donde ha sumado puntaje perfecto en tres presentaciones. “Todavía no liquidamos la serie, pero ahora nos toca jugar en nuestra cancha, donde la gente nos acompaña y nos sentimos muy cómodos”, analizó.

La ADC viene con un andar muy sólido en este torneo y al hincha se le hace imposible no ilusionarse con subir de categoría. “Nosotros también, muy ilusionados con llegar lo más lejos posible y ojalá que se nos pueda dar el ascenso”, concluyó el lateral.

“Sacamos una buena ventaja”

El otro equipo neuquino con vida en el C es Maronese, que también ganó en la ida de cuartos pero como local, 2 a 0 ante Belgrano de Esquel. Nahue Massimino marcó uno de los tantos y luego analizó la victoria. “Estamos contentos, trabajando tranquilos para poder hacer lo mejor posible en Esquel. Pudimos haber marcado algún gol más, pero creo que un 2 a 0 para ir a la cancha de ellos está bien”, evaluó el defensor a la espera del viaje a Chubut.