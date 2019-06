A mitad de trayecto, un auto frenó violentamente frente a ella y del asiento del acompañante bajó un hombre que la tomó de un brazo y le gritó “¡Subí!”.

“Me agarró y me quería meter al auto. Me quería a mí porque entre mi miedo tiré la cartera al piso y ni la agarró”, contó Haro, quien aún se siente conmocionada por el hecho y aún no consiguió la fuerza para acercarse a la comisaría para realizar la denuncia.

Cuando la mujer vio que el delincuente se bajó del auto aceleró su paso, pero fue interceptada rápidamente. “Me agarró muy por sorpresa, pero le empecé a pegar con la cartera y lo único que pensaba era en que si el tipo lograba subirme a ese auto no vería más a mis tres hijos”, relató aún asustada.

Ante la resistencia de Laura el hombre se fue en el auto en el que al menos había una persona más, y ella corrió hasta la esquina con la calle Riavitz.

Al llegar se encontró con su marido que venía a buscarla, aunque ella aún seguía conmocionada por el intento de secuestro y solo atinó a recriminarlo. Cuando pudo tranquilizarse se dio cuenta que tenía sangre en la nariz, que le dolía la cabeza porque el hombre le había tirado del pelo y que se le había roto un taco de la bota en la corrida.

La mujer no pudo identificar la marca del auto solo recuerda que era un auto pequeño y que tenía los vidrios polarizados.

Defensa personal

Preocupado por el intento de secuestro a Laura Haro y también por otros hechos violentos contra mujeres de Plottier, Juan Hernández, instructor de boxeo en la escuela Jaher Boxing, anunció este lunes que durante junio dará su taller de defensa personal femenina de manera gratuita.

La cita es los sábados de 14 a 16.30 en el salón comunitario del barrio Los Aromos en Jujuy 344.

Hernández comentó que lo dictará junto al instructor de la escuela de Jiu Jitsu, Alejandro Vidal. “Vamos a combinar nuestras técnicas para enseñar a las mujeres a defenderse en una situación de peligro extremo”, explicó.

