"Mi hija me llamó por teléfono desesperada diciéndome que la perseguían con un cuchillo", contó Noelia en comunicación con LU5, quien detalló que la amenazaron con cortarle la cara porque dicen que "se hace la linda, la cheta, tiene pelo largo y es blanca".

Su hija le contó que la situación con ese grupo de chicos venía así desde el año pasado y que había hablado con preceptoría y asesoría de la escuela, sin obtener ninguna respuesta. Pero tras la amenaza, la madre realizó la denuncia policial del hecho -que ocurrió el jueves pasado- y este lunes se reunió con la directora del establecimiento.

Además, Noelia dijo que hay audios amenazantes de la adolescente que agredió a su hija en donde advierte: "Ustedes a mí no me jodan porque me van a conocer, van a ver. Yo ando en la pesada, si hacen algo a la piba esa la hago desaparecer".

