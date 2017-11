Eran las 2 del domingo, cuando el teléfono fijo sonó en la vivienda ubicada en pleno centro de la localidad de Plottier.

Los dueños de casa, un matrimonio, se vieron sobresaltados por la llamada que los sacó de la cama.

Lo primero que pidieron los estafadores fue hablar con la mujer, quien figuraba como titular de la línea en la guía telefónica.

“Sacan toda la información de la guía telefónica”, aseveró el hombre en comunicación con LMN. Luego se escuchó un llanto desconsolado de quien fingía ser su hijo, diciendo que ladrones lo tenían arrinconado. “Entraron cinco ladrones a casa disfrazados de policías y me piden plata y no tengo”, dijo el actor. Esa fue la maniobra que utilizaron los secuestradores para minutos después exigirle dinero.

“Ahí cambia la voz y un hombre con voz serena me dice que tenían a mi hijo y que querían 10 mil dólares, que de lo contrario le iban a meter un tiro en la cabeza”, relató el hombre.

La víctima les advirtió que no tenía forma de conseguir ese dinero y les ofreció lo que tenía a mano, una suma por demás inferior a lo que le exigían. Fue en ese instante cuando, sin dejarse llevar por la emoción, puso a prueba a los estafadores, quienes cayeron en su propia red de mentiras. El vecino de Plottier se animó a preguntarles a los presuntos secuestradores: “¿Cómo está la esposa de mi hijo?”, dándoles un nombre falso que los secuestradores tomaron por verdadero.

“La tenemos dormida, está drogada”, le contestaron. Además preguntó a cuál de sus hijos tenían y los embaucadores dijeron “al mayor”. Fue entonces cuando la víctima no tuvo más dudas, los secuestradores quedaron expuestos con su mentira, porque su hijo mayor no está casado. “Todavía no hice la denuncia, pero en la compañía telefónica me informaron que hubo más casos”, reveló el hombre indignado.

"Después de esto me siento desconfiado de todo. Tratamos de cuidarnos entre todos".

Un modus operandi que no cesa

Una mujer pagó $10 mil

Una neuquina entregó el dinero luego de que le dijeran que tenían secuestrada a su sobrina que vive en Estados Unidos. Fue el 4 de marzo.

Casi entrega el rescate

Una vecina de Centenario estuvo a punto de depositar los 3700 pesos que le exigían los secuestradores hasta que un familiar la advirtió. Fue el 23 de abril.

Alerta en Centenario

Un reconocido empresario entregó 30 mil pesos por el rescate de su hijo. Fue el 8 de agosto y hubo cinco casos más.