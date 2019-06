"La televisión tiene un poder enorme y yo creo que este programa aprovechó ese poder para devolverle a la gente algo muy bueno. Todos los que salimos a la calle tenemos que volver a casa y ver qué hicimos con el poder que tenemos. 100 días fue un ejemplo porque supo ponerse en lugares de otras personas y hacer que la gente saliera a la calle y pudiera hablar de un montón de cosas", añadió.

Luego Maite Lanata la siguió con una potente alocución sobre el aporte social que tuvo su rol de Juan en 100 días para enamorarse, la identidad de género y el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral.

Entre lágrimas, emoción y nervios, la actriz optó por leer unas palabras que había escrito de antemano para agradecer su distinción como Mejor actriz de reparto.

"Cuando acepté interpretar a Juan sabía que me iba a encontrar con un desafío, pero creía que iba a ser solo a nivel actoral, ignorando mi deconstrucción personal y la llegada social que podía tener", señaló.

Tras agradecer a Underground, a Telefe, a los actores, a los directores que participaron del proyecto resaltó que el trabajo en equipo no se podría haber logrado sin la colaboración de la Asociación Familias Diversas.

"Esa decisión colectiva hizo posible que promoviéramos los derechos de las personas trans y de la ley de identidad de género, con una audiencia que demostraba cada vez más su amor por Juan, por ese pibe trans empoderado que no quiere quedarse afuera de la sociedad, que sabe que tiene derecho a estudiar sin discriminación, a vivir libremente sus decisiones sobre su cuerpo y su desarrollo personal. Y que lo que está mal es que lo discriminen", continuó.

"Supimos que esos fragmentos de la novela fueron vistos en muchas escuelas y la construcción del personaje de Juan abrió muchas puertas", recalcó.

Y subrayó: "Si les cuento todo esto es para que todas las personas involucradas en un proyecto audiovisual seamos conscientes de que nuestro aporte es decisivo por el impacto y la masividad de nuestros mensajes".

"No tenemos que estar ajenos a la realidad actual, la información que brindamos desde 100 días para enamorarse y la devolución de los espectadores demostraron que el Estado no puede seguir mirando hacia un costado frente a la falta de implementación de la ESI, un derecho humano fundamental", concluyó.

A su turno, Lizy Tagliani sorprendió con un emotivo discurso sobre su difícil historia de vida y los sectores más postergados de la sociedad.

"Quiero agradecer a mi mamá por los valores. Cuando tenía 7 años caminaba tres cuadras para sacar agua de una bomba. Ahora, cuando escucho tratar a los pobres como si fuéramose personas que no saben pensar, les cuento a todos que sabemos y conocemos mucho más de lo que creen. Lo único que nos faltan son recursos, oportunidades, personas que nos ayude a salir adelante", dijo la conductora de El precios justo al ganar una estatuilla en el rubro Mejor labor humorística.

"No somos brutos, necesitamos posibilidades", sentenció y despertó los aplausos de la audiencia. "Gracias a toda la gente del medio por darme la oportunidad de entrar en la industria de la televisión y del teatro. Y gracias a toda la gente que una vez me vio paradita atrás de una valla de la tribuna de Marcelo Tinelli y dijo 'Que baile Lizy'. Gracias a Tinelli, a Susana, a Santiago del Moro, una persona que me dio una oportunidad y que pensó que no era solamente una chica trans que lo único que podía hacer eran chistes sobre sus bigotes. Sí, mis bigotes me molestan pero son parte de mi vida, de mi historia. Y hoy acá, me dan la oportunidad de demostrar que las mujeres no solo somos mujeres trans, mujeres biológicas, somos personas dispuestas a vivir y a ser felices", concluyó entre lágrimas.

Con todo su desparpajo, Leticia Brédice hizo su contribución a la causa feminista cuando se consagró como Mejor actriz protagonista en unitario y /o miniserie por su trabajo en El lobista.

Tras mandarle un saludo a Maite Lanata por su discurso, la participante del "Bailando 2019" exclamó: "Qué lindo lo que pasa con las mujeres, al fin nos amamos. Al fin reconocemos que podemos decir lo que queremos, que un productor no nos quiera 'fifar' para tener un programa. Al fin el talento en una mujer vale... y la palabra, también. Al fin".

"Desde chiquitas todas las mujeres tenemos que lograr decir que 'no' a lo que no nos gusta, 'no' a lo que no queremos, 'sí' a lo que queremos cambiar", añadió.

