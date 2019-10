“He sufrido de ansiedad desde que tenía 4 años. Esto me ha impedido vivir la vida que quería llevar. Era una jaula de la que aún me cuesta salir... También luché con el abuso de sustancias, que me llevó al Xanax, y hoy me enorgullece decir que he estado limpia y sobria desde hace 110 días”, continuó Clara, con su conmovedor posteo.

El pasaje más duro de la publicación está relacionado con un episodio de violación y un posterior aborto, producto de esa relación abusiva. “Me avergonzaba el abuso que había dejado que me sucediera. Me culpé por los moretones, los ojos negros, las violaciones y por los ataques que un hombre me hizo”, manifestó sin revelar el nombre del agresor.

Sin embargo, sobre el final de su escrito señaló: “Me estoy recuperando ahora y me siento tan amada y bendecida por el lugar donde estoy ahora”.

Por último, la modelo aclaró que decidió hacer público su calvario para “poder ayudar a otros a sentirse menos solos”.

