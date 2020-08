Polémica: absuelven al único imputado por la muerte de Natacha Jaitt

“El teléfono no me lo llevé ni para robarlo ni para a cuidar nadie ni para extorsionar ni para comercializar su contenido ni para alterarlo ni destruirlo. Yo no lo prendí. No hubo una manipulación del teléfono. Lo deposité en el auto, a la vista, no lo tapé. Así como lo encontré, lo deposité en mi auto, en el asiento del acompañante, que el teléfono sea preservado. Lo guardé para que lo agarre la Policía”, explicó en su momento.

Además, declaró que el cuerpo estaba en una posición distinta a como lo vio él cuando la mediática murió.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1298378671254839297 Muerte de Natacha Jaitt: acá está el fallo de la Cámara de San Isidro que absolvió a Raúl Velaztiqui por falso testimonio. En la causa judicial no hay nadie procesado, ni detenido. Aún analizan el IPad de Jaitt. pic.twitter.com/6zW0m71XNI — Mauro Szeta (@mauroszeta) August 25, 2020

A pesar de haber acordado un juicio abreviado, tanto el juez como la Cámara consideraron que no hubo delito y por ello, lo absolvieron. La Fiscalía General de San Isidro, en tanto, apelará la decisión ante la Cámara de Casación provincial.

Aunque a causa que investiga la muerte continúa, Ulises, el hermano de Natacha Jaitt, manifestó su furia por la absolución de Velaztiqui Duarte.

"Justicia corrupta!! Mintió 3 veces!!! Se robó el celular y en la declaración dijo que no lo había hecho, mintió en la posición del cuerpo (dijo que estaba boca arriba y estaba boca abajo). Dijo no haber modificado la escena cuando en realidad sacó una toalla para tapar el celular", expresó el conductor radial.

https://twitter.com/ulisesjaitt/status/1298355791909531648 Justicia corrupta!!Mintió 3 veces!!!Se robó el celular y en la declaración dijo que no lo había hecho,mintió en la posición del cuerpo (Dijo que estaba boca arriba y estaba boca abajo).Dijo no haber modificado la escena cuando en realidad sacó una toalla para tapar el celular. https://t.co/h11nGZ5K1u — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) August 25, 2020

"A NATACHA LA MATARON 2 VECES, LOS HIJOS DE PUTA DE ESA NOCHE Y LA JUSTICIA", añadió en otro tuit.