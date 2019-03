"Estamos ordenando las cosas en función de las personas y no en función de la política. Con ese criterio, Julio no va a salir más de la cárcel si seguimos haciendo las cosas así. Si seguimos ordenando la política desde las personas nos seguimos equivocando y los compañeros están cantando, porque no le damos política. ¡Qué no canten! Que terminen de hablar que lo único que están haciendo es hablar boludeces porque ahora van a empezar los nuestros. Ya empezó el pelotudo de Abal Medina y van a seguir todos los demás", le Moreno.

"Abal Medina es un cagón", respondió Minnicelli, en referencia a los dichos del ex jefe de Gabinete, quien reconoció recibir dinero de empresarios para la campaña electoral.

