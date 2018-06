Polémica frase de la secretaria de Doman: "Anoche me fumé un faso"

La joven modelo entró en cámara y en un ida y vuelta con el conductor le dijo: "¿Sabes qué hice anoche? Me fumé un 'faso' y me tomé un vino, y hoy me siento re bien".

Los panelistas, ante semejante comentario, intentaron rápidamente corregir lo que dijo Lucía, afirmando que había querido decir 'pucho' y que la modelo había fumado cigarrillos. Pero ella reiteró sus declaraciones, sin tener en cuenta que estaba haciendo apología del delito en un canal de aire.

Ante la insistencia, Doman se puso serio y se despegó de los dichos de la modelo afirmando: "Quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lucía".

Embed - La secretaria dice que se fumó un "faso" anoche para relajarse y que hoy está muy bien.

"Apología...", acotan los compañeros.

— Luis Ángel Molinas (@molinasluis) 28 de junio de 2018