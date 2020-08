Polémica entre la CGT y Máximo Kirchner: "Este muchacho no laburó en su vida"

"Este muchacho no laburó en su vida y nos va a venir a decir a nosotros cómo tenemos que manejar la CGT", disparó Acuña.

Su enojo tiene origen en los palos de Máximo Kirchner a la cúpula de la CGT: “Hicieron Zoom desde sus casas mientras les piden a los trabajadores que vayan a producir a riesgo de enfermarse y que hay que salir porque si no el país no produce. Me parece bien y responsable que se cuiden por la edad que tienen”, tiró Máximo durante la sesión del viernes en la Cámara de Diputados en la que se debatió el proyecto de moratoria impositiva.

Máximo consideró que fue “un error” la parte del comunicado “en la que dice que la Argentina viene de muchas décadas de mal desempeño económico”. "Le preguntaría a Héctor Daer cuántos afiliados tenía el 25 de mayo de 2003, el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019. O a los otros gremios también les preguntaría cuántos afiliados tenían”, remarcó.

"En la Argentina, el año pasado, el 48% de la recaudación fue producto del IVA y el 33%, de Ganancias, pero cuando uno se mete dentro de este último impuesto ve que el 33% está constituido por los salarios de los trabajadores que pagan Ganancias, el 24% por diferentes cuestiones y el 45% por el de las empresas”, sostuvo el diputado oficialista.

Sus críticas hacia la CGT generaron los comentarios de Carlos Acuña en la reunión de Consejo Directivo en la Uocra. De la reunión, además del anfitrión Gerardo Martínez y de Daer y Acuña, participaron Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Víctor Santa María (SUTERH), Julio Piumato (Judiciales) y Daniel Vila (Carga y Descarga), entre otros.

La frase trascendió a través de Clarín y otros medios, que confirmaron el malestar de los jerarcas sindicales. Según la misma fuente, uno de los presentes en el cónclave burocrático señaló: "Máximo se queja de los medios, pero en vez de llamarnos a nosotros para ver qué pasó en la reunión con AEA prefirió salir a criticarnos