Polémica en la mesa de Mirtha: "Juana puteó en todos los idiomas al ver a su hija al aire"

“Hubo un escándalo postprograma porque Juanita no esperaba que apareciera su hija. Le molestó y como es ella, puteó en todos los idiomas. No a la abuela pero sí al hermano”, dijo Rodrigo Lussich ayer en Intrusos en alusión a Nacho Viale, productor del envío.

Embed

Por su parte, la misma Tinayre se refirió al episodio que molestó a su hija. “Nosotras somos muy unidas con Ámbar, pero ésta no la sabía. Juana no la sabia, mamá tampoco. Estando en la mesa me pasaron un papel que decía: ‘presentá a Ámbar’. Casi se me sale el corazón. A Juana no le gustan las sorpresas, me miraba fijo a mí como diciendo ‘vos sabías’. La sorpresa la desencajó”, manifestó Marcela en Los ángeles de la mañana.

Embed

"A mi me emocionó mucho. Ambar tiene 17 años y decidió ella. Nacho le consultó a ella. Era un homenaje a Juana", añadió.