Polémica: Marley mostró los regalos de Mirko y ardieron las redes

"Me parece de mal gusto de Marley y Telefe mostrar un regalo tan costoso sabiendo que hay chicos sin comida. Hacé el programa y listo, no uses a tu hijo para hacer dinero", "Marley yo te banco, pero la verdad que con todo lo que está pasando me parece obsceno y fuera de lugar mostrar todo lo que tiene tu hijo, cuando hoy hay miles de niños que no han tenido ni para comer", "@marley_ok mostrando todo lo que tiene el hijo.... y tantos niños cagad*s de hambre! Dejen de presumir! Que no todos tienen la misma suerte! Por igualdad de oportunidades para todas las infancias! #TvBasura", manifestaron algunos usaarios de Twitter.

En medio de la emisión, Marley anunció el sorteo de algunos obsequios entre sus seguidores en las redes sociales. "Está bueno poder compartir e ir regalando los juegos que no usa más", dijo el animador al adar a conocer la iniciativa. Sin embargo, algunos espectadores manifestaron su malestar por no ver el resultado del sorteo en vivo. "Marley dijo al principio del programa de hoy. que regalaria un auto de juguete por el Día del Niño. Nunca sorteo nada, solo mostró los costosos juguetes de su hijo. No me gustó", dijo uno de ellos.

Luego de sorprender a Mirko con camión de bomberos que dio que hablar en las redes, la estrella de Telefe compartió un mensaje que grabó Susana Giménez, la madrina de su hijo, desde La Mary, su mansión de Punta del Este donde está pasando la cuarentena junto a su hermano.

Así reaccionó @mirko_ok con el regalo de @marley_ok para el "Día del Niño" ¡Mirá! #PorElMundoEnCasa ✈ View this post on Instagram Así reaccionó @mirko_ok con el regalo de @marley_ok para el "Día del Niño" ¡Mirá! #PorElMundoEnCasa ✈ A post shared by Telefe (@telefe) on Aug 16, 2020 at 6:19pm PDT

Al finalizar 2020, habrá 1,2 millones pobres más entre los niños, niñas y adolescentes de Argentina en relación al año anterior, según un informe presentado la semana pasada por Unicef que actualiza las estimaciones realizadas en mayo.

Las nuevas proyecciones alertan que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad de chicas y chicos pobres pasará de 7 a 8,3 millones, lo que en términos porcentuales implica que casi el 63% de los niños, niñas y adolescentes (NNYA) estará en esa condición a fin de año, muy por encima de la estimación del 58.6% realizada en mayo.

En tanto, se espera que la pobreza extrema crezca de 1,8 a 2,4 millones, afectando al 18.7% de los NNYA al final del período analizado.

https://twitter.com/CarliJP/status/1295168267720548355 @marley_ok yo te banco pero la verdad que con todo lo que está pasando me parece obseno y fuera de lugar mostrar todo lo que tiene tu hijo cuando hoy hay miles de niños que no han tenido ni para comer. — Carlita ✨ (@CarliJP) August 17, 2020

https://twitter.com/JorgeLoRusso/status/1295168336087703554 #porElMundoEnCasa me parece de mal gusto de marley y telefe mostrar un regalo tan costoso sabiendo que hay chicos sin comida, hace el programa y listo, no uses a tu hijo para hacer dinero ,basura — Jorge Lo Russo (@JorgeLoRusso) August 17, 2020

https://twitter.com/Rocio16989661/status/1295167370475057153 Un auto de bomberos le regalaron a Mirko y yo echándole agua al shampoo para que tire un rato más — Rocío (@Rocio16989661) August 17, 2020

https://twitter.com/ramiroo191/status/1295171580876791819 Mirko tiene mas cosas en su cuarto que vos en toda tu casa..#PorElMundoEnCasa pic.twitter.com/AzivJdLPkG — ramiroo19 (@ramiroo191) August 17, 2020

https://twitter.com/torodriguez_/status/1295170567956582403 Increible como la casita del patio de mirko tiene el mismo tamaño que mi pieza y por increíble quiero decir QUE TRISTE — Tobias (@torodriguez_) August 17, 2020

https://twitter.com/coelhoreloaded/status/1295167400778891264 Más de 100 lucas sale el camión de bomberos de Mirko.

Con 2 años tiene mejor auto que yo (el mío es una bici plegable).#PorElMundoEnCasa pic.twitter.com/DGRYVfpfcW — coelhoreloaded (@coelhoreloaded) August 17, 2020

https://twitter.com/lamascarada/status/1295170811368742913 En la casita de Mirko puede vivir una familia de 4. — lamascarada (@lamascarada) August 17, 2020

https://twitter.com/bozmxrt/status/1295178414043934723 mirko con 2 años viajó por todo el mundo, conoció un montón de celebridades hasta al mismisimo MESSI,,, después estoy yo que mi mayor logro es mirar series y shippear personajes ficticios. — (@bozmxrt) August 17, 2020

https://twitter.com/caniitoRisso/status/1295199162150068226 Los logros de Mirko vs Mis logros pic.twitter.com/PYZJOj93G1 — J.R. (@caniitoRisso) August 17, 2020

https://twitter.com/GrietaMas/status/1295195838101229572 #pptbox



Lanata se debe querer matar cuando Mirko con un autito de bombero le gana la noche pic.twitter.com/YKGRwVs795 — La Grieta.......❤️ (@GrietaMas) August 17, 2020

https://twitter.com/ArribaPerro/status/1295204004159459328 Por dios lo que va a ser Mirko a los 18, va a desayunar smirnoff de sandía — Arriba Perro (@ArribaPerro) August 17, 2020

https://twitter.com/_LucySky/status/1295170483072241665 La casita de Mirko es más grande que mi departamento. — Lau (@_LucySky) August 17, 2020

https://twitter.com/SusanaM80533504/status/1295188283723583489 Marley dijo al principio del programa de hoy. Que regalaria un auto de juguete por el día del niño. Nunca sorteo nada, solo mostró los costosos juguetes de su hijo. No me gustó. — su (@SusanaM80533504) August 17, 2020

https://twitter.com/florlar55090066/status/1295168247893983244 @marley_ok mostrando todo lo que tiene el hijo.... y tantos niños cagad*s de hambre! Dejen de presumir! Que no todos tienen la misma suerte! Por igualdad de oportunidades para todas las infancias! #TvBasura — florlara (@florlar55090066) August 17, 2020