Polémica, paños fríos y una definición vibrante

River, que aún no sumó de a tres en lo que va de la Superliga, deberá enfrentar a la Academia con un medio campo improvisado. Ante la ausencia de Leonardo Ponzio por la expulsión, el reemplazante natural era Bruno Zuculini pero tras el escándalo, la Conmebol decidió suspenderlo por dos fechas.

Mientras que Racing llega de la mejor manera luego de haberle ganado por 3 a 0 a Patronato por la Superliga. Por eso, Eduardo “Chacho” Coudet, DT de la Acadé, afrontará el partido de vuelta con el mismo once que estuvieron en el partido que se disputó en Avellaneda.

Si bien los dirigentes de la Academia expresaron su disconformidad con la decisión de la Conmebol y exigieron que eliminen a River de la Copa Libertadores, el DT del conjunto de Avellaneda puso paños fríos en su habitual conferencia de prensa previo al duelo. “Yo no sabía y nadie sabía lo de Zuculini, así que dormimos todos. Así y todo, yo me sentiría incompleto si ganara al reclamar algo así. A mí me gusta jugar y ganar en la cancha”, apuntó Coudet sin obviar la resolución del partido entre Independiente y Santos, que terminó con saldo favorable al Rojo.

A la luz del fallo de la Conmebol que benefició a Independiente, para el Millo pasó a ser clave la carta en la que había preguntado, a principios de año, el estado reglamentario de sus jugadores: en la respuesta oficial no figuraba suspendido Zuculini.

Preocupante: son 360 los minutos que lleva River sin marcar, contando el partido de ida ante Racing y los tres duelos que jugó por la Superliga.

"No podemos desviarnos del partido. Ahí tenemos que tener puestas las energías. Me mantuve al margen del fallo de la Conmebol y sólo pienso en hacer lo mejor".Eduardo Coudet. Técnico de Racing

Peleado con el arco

River deberá encontrarse con el gol nuevamente, ya que en los últimos cuatro partidos no ha convertido e incluso en los últimos tres duelos que disputó hizo figura a los arqueros rivales.

Por su lado, Racing no tiene problemas de marcar pero tendrá que terminar con la valla invicta de Franco Armani, quien fue declarado por el propio DT de la Acadé un “monstruo” al que no quiere ver más.

El súper-Armani se pone el traje

Franco Armani sigue haciendo historia en el arco de River y luego de no recibir goles contra Argentinos se adueñó de la segunda mejor racha de imbatibilidad, con 890 minutos. Ahora deberá superar a Carlos Barisio, quien en 1981 llegó a 1075. ¿Podrá repetir ante Racing?