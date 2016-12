Hace días atrás que la Cooperativa de luz de Plottier anunció un show de fuegos artificiales para la 1 de la madrugada de mañana lo que generó el repudio de muchos vecinos que por redes sociales reclamaron por el malestar que producen esos ruidos a las personas autistas y también a las mascotas.

El reclamo principal es sobre el alcance de la ley provincial 2833 por el que se prohibió el uso y comercialización de pirotecnia en todo el ámbito de la provincia.

En unas de las publicaciones de una radio local, una de las vecinas indicó: “’¡Qué vergüenza! Tanta lucha para que no se venda pirotecnia para no afectar a los chicos autistas y a los animales y el municipio aprueba algo contra la ley...”.

En el mismo sitio de la FM Top otra vecina consideró: “¡Qué lástima que todavía no entiendan las nefastas consecuencias de la pirotecnia! Cómo todo lo que se difunde. No pierdo la esperanza de que recapaciten y usen el dinero en algo que no haga daño. Los que vivimos con seres sensibles, sufriremos con ellos”.

Incluso durante la tarde de ayer, Lucas Arias, dirigente socialista y vecino de la localidad, realizó una presentación ante la Policía para denunciar un intento de violación a la ley provincial 2833.

Por su parte, Sergio Soto, presidente de la cooperativa aseguró que la prohibición “es sobre la venta y no sobre los shows”. “La idea es generar un regalo para los socios y que se haga todos los años. Son seis minutos de agasajo para toda la familia, no creo que en ese corto tiempo se moleste a nadie”, afirmó.

El show se realizará en el Parque Central y cuenta con los permisos correspondientes.