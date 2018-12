A su vez, Perciavalle criticó con dureza al movimiento feminista, y disparó también contra Juan Darthés. "Yo no le creo a Thelma Fardin, aunque tampoco defiendo a Juan Darthés", sentenció.

Thelma Fardín

Y lanzó la teoría de que la Tierra está dominada por la mujer "desde siempre". "Para mí la mujer es superior, siempre lo fue, siempre dije que tiene una neurona más que el hombre y por eso inventan todo esto. ¿Qué más quieren? Esta mujer habla de algo que ocurrió hace diez años en Nicaragua. Y recién se acordó ahora. No es serio".

Las ideas del humorista en torno al tiempo que tarda en denunciar una víctima son cuestionables, ya que gran cantidad de abusos no se denuncian en el momento por temor u otros motivos. De hecho, esa fue una de las razones por las que se decidió en nuestro país extender los plazos de prescripción de delitos sexuales en menores de edad.

Asimismo, ante la consulta sobre si conoce a Darthés y si alguna vez trabajó con él, Perciavalle continuó con los tapones de punta. "Trabajando, jamás. No me gusta nada. Como actor (Darthés) me parece un boludo. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela", disparó.

