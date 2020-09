Polémico: salvaron a Charlotte y Sofi Morandi se fue del Cantando

Después de un flojísimo debut, Mica Viciconte fue a la sentencia, donde no logró ser salvada por el jurado. Pero un rato antes aportó su parte en el show. Peleada con la Bomba Tucumana, las convocaron a ambas en el piso para la sentencia (los que están casi salvados escuchan el voto secreto de la gala por Zoom, para no llenar el estudio de gente y cumplir con los protocolos de distanciamiento) y le dieron el pie a un terrible enfrentamiento, que terminó con la Bomba quebrada y marcando sus ganas de no querer ni cruzarse con Mica Viciconte.

“No me interesa hablar nada con vos. No quiero ni compartir el lugar con esta persona. Me hacés mucho mal. ¿Podés dedicarte a lo tuyo y no hablar de mi? Hacé la tuya, no es necesario que hables de mí”, disparó La Bomba Tucumana, y Micaela no se quedó callada. “No quiere hablar, está todo bien. Pero la gente que habla por atrás no tiene la intención de enfrentar. Si me vas a atacar a mí o mi pareja, la próxima estaría bueno que me enfrentes. Yo lo voy a defender a mi novio porque convivo con él y lo amo”, retrucó Mica Viciconte, enojada porque La Bomba había imitado a Fabián Cubero y se burló del tono de su voz.

¡DUELO DE INFLUENCERS! Mica Viciconte fue elegida por el público y eliminó a Sofi Morandi

A la hora de la salvación, Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán eligieron a Flor Torrente primero para que sigan en el certamen y luego a Charlotte Caniggia. Esto provocó que Mica Viciconte quede mano a mano con Sofi Morandi, que a pesar de todos los fans que tiene en las redes sociales no pudo vencerla.

Con el 52% de los votos, la novia de Cubero pasó a la siguiente ronda, que también será ritmo libre. “Saben lo muy cómodo que me siento acá, me llevo muchos amigos. nos vamos a seguir viendo. Gracias al jurado, que son los protagonistas de este certamen. Gracias a la producción”, expresó Sofi Morandi al despedirse del ciclo conducido por Ángel De Brito y Laurita Fernández y luego, en sus redes, agradeció los mensajes de sus seguidores y las muestras de cariño.