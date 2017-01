Policía rapera evitó una batalla campal

Buenos aires.-El miércoles de la semana pasada en Plaza Dorrego, La Matanza, un grupo de jóvenes se juntó para un evento de rap, aunque evidentemente no sólo lo habían hecho con ese fin. El alcohol empezó a correr y a surtir efecto, al tiempo que los cruces y los duelos raperos comenzaron a calentar el clima. Vecinos llamaron al 911 y la presencia policial ardió aún más el ambiente.

Había chicos y chicas de todas las edades y la situación preveía un escenario de violencia cuando los policías comenzaron a identificar y a interrogar a algunos de los presentes, varios de los cuales estaban siendo detenidos. Pero otro grupo, de menores de edad y más bien chicos, se alteró contra la Policía. Allí apareció en escena ella: Ayelén, la policía rapera. Decidió correr el eje del hecho policial y batir a duelo a los mejores raperos del grupo.

Según publicó el sitio Policiales Ahora, el grupo de policías locales era reducido y la cantidad de personas que se encontraban allí era muy numerosa. Ayelén S. se llevó a los menores a un costado mientras sus compañeros requisaban a los mayores y para evitar que los ánimos se exasperaran les dijo que si ellos rapeaban ella también lo haría.

Fue así como uno de los chicos se acercó y empezó a hacer un “beatbox”, y allí se produjo el duelo de rap entre ambos. La oficial calmó los ánimos mientras sus compañeros se llevaron detenidos a los que estaban provocando algunos problemas. O sea, lo que pudo haber terminado en una batalla campal pasó como un hecho policial más.

“Fue la manera menos correcta, pero más sana que encontré para no llegar a confrontar con más de treinta personas (éramos sólo seis oficiales y no contábamos con móvil de apoyo). No quería apelar a la fuerza, ni gritar, ni pegarle a nadie. Eso es en una última instancia; yo estoy para ayudarlos, cuidarlos, servirles… Ahora que saben cómo fue, espero entiendan y, de nuevo, perdón”, dijo Ayelén en FM Radio 3 Virrey del Pino.

“No hay que intimidar ni gritar, también se puede interactuar con el vocabulario de la gente”. Ayelén S. Agente de La Matanza