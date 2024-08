Centenario: lo llamaron por un trabajo y a punta de pistola le robaron todo

“Un día antes yo estaba trabajando y me llamaron de extrema urgencia diciendo que me necesitaban porque se les estaba metiendo agua por arriba del techo, que se había roto, hace dos días no tenían agua y que también en la vereda había inundación”, relató la víctima a LMNeuquén. En este contexto, el trabajador pactó un encuentro para el miércoles a las 10.

El plan detrás del robo

Tras aceptar la propuesta, el cliente- quien se hizo llamar “Javier”- le envió la ubicación de su casa. Primero, le pasó una que lo llevaba a la esquina de calles Godoy Cruz y Río Negro. Luego, otra que lo dirigía a una vivienda en calle Mendoza.

“Me mandó una ubicación que me dejó rotando, me quedé dando vuelta en las calles Río Negro y Godoy Cruz. Después me mandan una dirección de una casa en calle Mendoza, pero yo ya estando allá”, señaló el gasista y remarcó que, en ese momento, ya había comenzado a sospechar de la actitud del vecino.

Después de quedar desorientado, el hombre explicó que "se puso a caminar por al lado de una calle muy descampada, donde no había mucha gente y me empecé a asustar, pero fue tarde”. Entonces, señaló que “una camioneta color azul se para al lado mío, con vidrios polarizados, se baja un tipo y me dice: ‘¿Vos sos el gasista? Bueno, mirá, vamos hasta la casa’”.

Casi al mismo tiempo, una mujer descendió del vehículo y lo amenazó violentamente con un arma. “Se baja una chica joven, no tendrá más de 22 años, quien empuña un arma en la mano y me dice que me quede quieto contra la puerta de la camioneta”, relató.

Ante este inesperado ataque, el hombre quedó temblado y shockeado vio cómo le quitaban las herramientas que cargaba en su camioneta. “Así, esta gente me dejo sin una herramienta, no tengo un destornillador”, lamentó la víctima y resaltó: “Tengo tres hijos que mantener, tengo mi casa y dos clientes más que no he podido trabajar. La verdad que me arruinaron y no tengo cómo sustentar a mi familia ahora, con lo caro que están las herramientas”.

Herramientas robadas a gasista.png Algunas de las herramientas robadas al gasista, quien las había comprado hace apenas tres meses.

También, el gasista indicó que los asaltantes intentaron obligarlo a que se suba a la camioneta de ellos, pero él salió corriendo y fue a denunciar la situación con la Policía. Sobre, señaló que en Centenario no le aceptaron la denuncia, la cual realizó más tarde en la Comisaría 19 del barrio Confluencia de Neuquén,

Colecta y pedido de ayuda

Ante este panorama desolador, el vecino señaló que inició una colecta para poder juntar fondos y mantener a su familia. Además, comentó que ofrecerá su trabajo a cambio de herramientas.

“Puedo cambiar mi trabajo por una amoladora, por unos destornilladores”, explicó y remarcó: “Necesito poder seguir trabajando y mantener a mi familia”. Quien desee ayudarlo puede donar fondos al alias de su esposa: ailen.429.cantana.mp. También, puede contactarse por sus servicios al 2993 28-7758.

En total, las herramientas robadas al gasista fueron: una termofusionadora color azul marca Fusión, una amoladora color naranja marca Black Deker, una cortadora de caño color naranja, un taladro color rojo también Black Deker, una llave francesa de la marca Bacot, una cuchara de albañil, una caja de herramientas especializada para calefactores de 25 piezas. También le quitaron una riñonera con 10 mil pesos dentro y una campera de abrigo.