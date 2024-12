Centenario: murió Valeria Lobos, la mujer baleada a quemarropa en la panza

Lamentablemente, durante la tarde de este miércoles, se produjo el deceso de Valeria Lobos, quien había sido baleada con una tumbera en Centenario . La mujer permanecía internada, con un estado de salud que no había mostrado mejorías y con un diagnóstico de los médicos que era contundente: no se podía hacer nada. Tras la confirmación del fallecimiento, la fiscalía neuquina dispuso que se haga una autopsia.

Un salvaje disparo en la panza

El hecho donde Valeria fue baleada ocurrió el sábado 12 de octubre. Los vecinos escucharon una discusión, un disparo y alertaron a la Policía. En el domicilio de la víctima, en la calle Benito Machado, casi Mari Menuco, en la meseta de Centenario, encontraron a la víctima herida en la panza. Según pudieron reconstruir los investigadores, luego de mantener una discusión con Franco Montoya, este le disparó con una tumbera a corta distancia y se dio a la fuga.

Al parecer ella estaba brindándole hospedaje en su vivienda, pero discutieron y ella le armó los bolsos. La pelea escaló y ella lo sacó a la calle, por lo que él reaccionó disparándole.

Aunque el hombre escapó, fue detenido dos días más tarde y acusado por el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez. También pidieron que el imputado quede detenido en prisión preventiva por seis meses.

María Belén Albarracín, la abogada particular que interviene en la causa en representación de la familia de Valeria, confió a LMNeuquén días atrás que la víctima estaba en estado crítico. "Desde que ingresó al hospital hace tres meses, no ha habido mejoría", lamentó entonces.

"Su vida se está acabando"

La abogada querellante resaltó días atrás que Valeria ya no respiraba sola, se encontraba sedada y con su aparato digestivo prácticamente destruido y otros órganos comprometidos por el proyectil que la impactó. "Le han hecho drenajes, la dializaron, pero los médicos decidieron soltarla; realmente ya no hay nada que se pueda hacer y ya no la pueden volver a operar", admitió Albarracín en ese momento.

Atravesados por el dolor, sus familiares optaron por volcarse a su fe y esperaban un milagro. "No quisieron desconectarla aún, son creyentes y lo que no pueden hacer los médicos, lo están dejando en manos de Dios", contó y agregó: "Valeria actualmente es como una vela, se está consumiendo de a poco y su vida se está acabando". Finalmente, este miércoles, se consumó su deceso.