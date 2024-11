Choque en Autovía Norte: las graves heridas que sufrió el motociclista y el pedido de su familia

"Si no era mi hermano iba a ser otro vehículo por la mala maniobra, a mi hermano no le dio a frenar, frenó con el impacto", señaló la mujer en una entrevista con LU5 . Su hermano está internado en la clínica San Agustín con pronóstico estable, aunque sufre complejas roturas de huesos como consecuencia del choque.

La familiar de la víctima del siniestro contó que se enteró del accidente cuando se encontraba trabajando y lo vio directamente en la habitación de la clínica: "Fue una situación de mucho pánico , por suerte no tuvo hemorragias internas que eso nos preocupaba, por las fracturas tiene mucho dolor, toma muchos medicamentos, no puede encontrar una posición cómoda por el hombro".

Al respecto de las lesiones, detalló que la más grave es una fractura expuesta en la pierna que requiere cirugía dentro de 10 días. "Ayer lo limpiaron, le pusieron los tutores para poder estabilizar la pierna y próximamente hacer la cirugía", dijo y agregó que además tiene comprometidas ambas piernas y el hombro.

choque autovia norte Esta es la camioneta For EcoSport implicada en el choque en Autovía Norte.

La pariente cercana de la víctima del siniestro vial aseguró que tiene un largo camino de recuperación por delante y nunca perdió la lucidez: "Él se encontró lúcido, se acuerda de todo, me pudo comentar que en ese sector donde está la veritécnica la persona que estaba manejando la Ecosport, no sé si son hijo o mamá, pero bueno, masculino y femenino, no puso luz de giro, no dio señalización y quiso sobrepasar".

La reconstrucción del choque

El siniestro vial habría ocurrido entre las 7.45 y las 8 del lunes porque Nicolás se dirigía a trabajar a la empresa Calfrac ubicada en la meseta del parque industrial del oeste. El joven de 24 años circulaba en su moto Honda Tornado negra con sentido Oeste por el carril norte de la Autovía entre la calle El Tabaco y la rotonda de Casimiro Gómez. Según informó tránsito al diario, el conductor de la camioneta, también es joven, de 26 años.

Según había informado a LMNeuquén, el comisario José Luis Coliman, jefe de la División Tránsito Neuquén, este lunes el joven no fue derivado al Castro Rendón porque no tenía lesiones graves. Sin embargo, la hermana explicó que al caer de la moto, Nicolás "estaba desesperado porque tenía mucho dolor, sentía hirviendo la pierna y sabía que una fractura expuesta" y destacó que llevaba el casco puesto y no se lo sacó.

Luciana hizo público su número de celular (2996896622) para recibir información sobre el choque: "Mi hermano me pidió que pidamos testigos, no sabemos si lo va a judicializar pero quiere que las personas se hagan responsables". Nicolás también le habría dicho que las personas de la camioneta se bajaron y alguien llamó a la ambulancia: "Él me dijo que de los autos que pasaban se bajó mucha gente, contó 8 personas además de los policías".