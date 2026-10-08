Policiales La Mañana Avenida Alfonsín Choque en una peligroso tramo de Avenida Alfonsín entre un auto y un delivery: demoras en el tránsito

El impacto ocurrió en pleno horario pico de la noche de este jueves, a la altura del club Alta Barda. Agregar LM Neuquén a







El impacto ocurrió a la actura del Club Alta Barda.

Se registró un choque por alcance entre un auto Peugeot 208 blanco y una moto de una aplicación de delivery. El accidente ocurrió sobre la avenida Raúl Alfonsín a la altura del club Alta Barda, un sector de altísimo flujo vehicular durante la noche de este jueves.

Según reportaron fuentes oficiales a las que accedió LM Neuquén, el impacto se produjo cuando la motocícleta de cilindrada 110cc colisionó con el auto por alcance. Iban en sentido Neuquén-Centenario y ocurrió cerca de las 21:10.

Las mismas fuentes informaron que no hubo lesionados por el choque. De todas maneras, se solicitó la asistencia de una ambulancia, que concurrió rápidamente al lugar y revisó a los protagonistas. Al corroborar que se encontraban ilesos, se retiró. Interviene personal de Tránsito de la Policía.