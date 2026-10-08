Choque en una peligroso tramo de Avenida Alfonsín entre un auto y un delivery: demoras en el tránsito
El impacto ocurrió en pleno horario pico de la noche de este jueves, a la altura del club Alta Barda.
Se registró un choque por alcance entre un auto Peugeot 208 blanco y una moto de una aplicación de delivery. El accidente ocurrió sobre la avenida Raúl Alfonsín a la altura del club Alta Barda, un sector de altísimo flujo vehicular durante la noche de este jueves.
Según reportaron fuentes oficiales a las que accedió LM Neuquén, el impacto se produjo cuando la motocícleta de cilindrada 110cc colisionó con el auto por alcance. Iban en sentido Neuquén-Centenario y ocurrió cerca de las 21:10.
Las mismas fuentes informaron que no hubo lesionados por el choque. De todas maneras, se solicitó la asistencia de una ambulancia, que concurrió rápidamente al lugar y revisó a los protagonistas. Al corroborar que se encontraban ilesos, se retiró. Interviene personal de Tránsito de la Policía.
Mientras el personal realiza las diligencias correspondientes, se registran demoras en el tránsito cerca de las 22.
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