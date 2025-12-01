Cipolletti: en pleno centro atraparon a uno de los fugados de la Comisaría Cuarta

Los delincuentes se habían escapado el pasado miércoles 26 de noviembre. Uno de ellos fue capturado este lunes por la tarde.

Se trata de Martín Emanuel Kavalow de 39 años con causa por hurto . Vestía un short corto color oscuro y con el torso descubierto. Como características físicas , tiene el pelo negro oscuro ondulado, tez blanca y 1,90 de estatura.

Minutos después de las 14, tras un operativo cerrojo en pleno centro de la ciudad, lograron dar con el paradero de Kovalow, que se ocultaba en el conventillo de calle 9 de Julio. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar por los techos, pero gracias al trabajo en conjunto de efectivos y móviles de distintas comisarías, lo detuvieron en la intersección de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez.

El otro sigue siendo intensamente buscado. Se trata de Carlos David Peña de 23 años , con condena por homicidio . Al momento de la fuga vestía bermuda de jeans celeste claro y estaba con el torso descubierto. Sus características físicas: cabello negro oscuro lacio, tez trigueña, 1,70 de estatura. Como marcas fácil de detectar, tiene un tatuaje en la zona frontal del cuello con la leyenda "Martina" y otro en el pectoral con el nombre "Claudia".

Kavalow: robos, hurtos y encubrimiento

Martín Emanuel Kavalow había sido detenido por un intento de hurto, pero quedó preso porque estaba cumpliendo una condena de prisión condicional por distintos hechos de robos, hurtos y encubrimiento.

La sentencia se la dictaron el 10 de septiembre y fue de tres años en suspenso, por lo que quedó en libertad. Sin embargo, tenía que cumplir pautas de conducta por el lapso de dos años para que el castigo no se convirtiera en efectivo.

Entre ellas no debía cometer nuevos delitos. Las otras eran las habituales: mantener domicilio denunciado, no consumir drogas ni abusar de bebidas alcohólicas, sobre todo en lugar público y presentarse ante el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados a partir de este mes.

La fuga y la búsqueda

Según trascendió, ambos se encontraban en un patio interno aledaño al sector de calabozos y sanitarios, forzaron una puerta y lograron trepar hacia los techos, desde donde accedieron a un terreno baldío vecino a la unidad policial ubicada en pleno centro de la ciudad y así pudieron ganar la calle.

Ni bien el personal advirtió la ausencia de los sujetos, iniciaron un despliegue que incluyó el cerrojo en todos los accesos a la ciudad y en caminos rurales. También se trabajaba con imágenes del sistema de seguridad de cámaras provincial.

Peña y Kovalow prófugos 4ta Prófugos. Carlos Peña, acusado de un asesinato, y Emanuel Kovalow, quien un largo historial como ladrón, escaparon el miércoles de la Comisaría 4ta de Cipolletti.

El comisario Luis Balboa, jefe de la unidad, confirmó que los individuos forzaron una puerta, pero que el resto de la maniobra es materia de investigación.

El viernes pasado se concretó un allanamiento en un domicilio de la calle Picunches y Seminario, en el barrio Sapere de Neuquén capital. Es la calle más al este de la vecina ciudad, que bordea la costa del río Neuquén. Los evadidos no se encontraban allí, pero, en cambio, se hallaron elementos que demostraron su estancia en el lugar unos días antes.

También se realizaron otros operativos en domicilios de Cipolletti y de otras localidades de la región, buscando posibles contactos que pudieran brindar apoyo logístico y material a los prófugos.

Peña y un golpe mortal en la cabeza

Carlos Peña está acusado de haber asesinado a Bruno Joaquín Antical la madrugada del 6 de septiembre último en el acceso al barrio Labraña.

La Fiscalía, representada por Martín Pezzetta, expuso en la acusación que Peña -alias el Peke- junto a otras personas que no había sido identificada, esperó a la víctima con quien mantenía una relación previa vinculada al consumo de drogas, y luego de una discusión le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el ataque, Peña escapó y descartó el arma homicida. Un vecino encontró el cuerpo sin vida de Antical y alertó a las autoridades.

En cuanto al móvil, la fiscalía planteó que tanto victima como victimario se habían involucrado en el robo de una moto que posteriormente fue hallada en la casa de Peña, quien le recriminaba a Antical que la hubieran encontrado allí.

En la audiencia de formulación de cargos por el delito de “homicidio simple” realizada el 11 de septiembre último le habían dado cuatro meses de prisión preventiva, que estaba cumpliendo hasta el miércoles.