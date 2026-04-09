Comerciantes del oeste denuncian reiterados robos y responsabilizan a trapitos

Afirman que personas en situación de calle afectan la actividad comercial con robos y actitudes violentas.

Comerciantes y vecinos del oeste de la ciudad de Neuquén expresaron su preocupación por reiterados hechos vinculados a personas en situación de calle , a quienes identifican como limpiavidrios o “trapitos” , y denunciaron situaciones de inseguridad y conflictos en la vía pública.

Este tipo de situaciones fueron aumentando en el último tiempo y comerciantes de distintas zonas de la ciudad denuncian constantemente estos hechos.

Soledad, comerciante del área, aseguró, en diálogo con Canal 7, que la problemática se volvió cotidiana. “Estamos viviendo todos los días, a toda hora, no importa que sea mañana, tarde o noche, con la gente que está en situación de calle. Los famosos trapitos”, relató. En ese sentido, afirmó que enfrentan “robos constantes” y “situaciones horribles” que afectan tanto a vecinos como a quienes trabajan en el sector.

Denuncian impacto en la actividad comercial

Además, remarcó el impacto en la actividad comercial. “Nos perjudican laboralmente como comercios, ya que se tiran a dormir en las veredas, hacen sus necesidades y pelean”, señaló. También advirtió sobre un crecimiento sostenido del fenómeno: “Esto cada vez crece más y cada vez se ve más cantidad de gente en la zona oeste”.

Robos limpiavidrios situación de calle (1)

La mujer agregó que los episodios de inseguridad son frecuentes. “Te descuidás dos minutos y te roban”, afirmó, y cuestionó que algunos transeúntes les den dinero. “Se juntan en la calle Pasaje del Arte a drogarse”, sostuvo. “Necesitamos que esto se solucione”, reclamó.

Por su parte, Daniela, que frecuenta la zona para trabajar, también describió situaciones de incomodidad e inseguridad en la vía pública. “Generalmente en la garita se están drogando, vienen, me hablan, me piden fuego, te ponen en una situación incómoda”, explicó. “Uno se agarra de sus cosas y tiene miedo de que le pase algo”, agregó.

"Te exigen plata"

Según su testimonio, en algunos casos los pedidos de dinero se vuelven insistentes. “A veces te exigen más plata”, indicó. También mencionó episodios de violencia: “Se ponen borrachos, drogados, a pelear. No tienen problema de desnudarse estando bajo los efectos del alcohol”.

Los testimonios reflejan una preocupación creciente en distintos puntos del oeste neuquino, donde vecinos y comerciantes reclaman medidas para abordar la situación y mejorar la convivencia en el espacio público.

La alarmante cifra que dejó el censo de personas en situación de calle

Red Solidaria realizó un censo "artesanal" de personas en situación de calle en la ciudad de Neuquén. Los primeros datos registran que el aumento sostenido continúa.

persona en situación de calle genérica

Diversas organizaciones trabajan desde hace años en asistencia directa en la calle. Entre ellas se encuentran Pan y Amor, Casa de las Naciones, Menos Bla Más Amor y Noche de Caridad, que realizan recorridas periódicas para brindar comida, abrigo y acompañamiento.

Según contó Rubén Lezcano, voluntario de Red Solidaria, las personas se registraron 671 personas que "habitan la calle".

El hombre hizo la salvedad de que no se trata de un "censo" propiamente dicho, ya que nadie del equipo es un profesional que podría realizar un relevamiento tan exhaustivo.

Es por esto que dentro de ese relevamiento se incluye a: personas que viven en la calle; quienes tienen un lugar donde pernoctar pero pasan la mayor parte de su día trabajando de limpiavidrios, por ejemplo; y, en menor medida, a quienes tienen donde dormir, son ocupados y trabajan en la calle para tener un extra. La gran mayoría son de la primera categoría.