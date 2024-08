Como si fuera el dueño, robó una Hilux en Neuquén sin levantar sospechas

Robo de camioneta en Neuquén.mp4

“Bajé a la concesionaria, tardé unos 15 o 20 minutos en consultar algunos vehículos y cuando salgo me encuentro con que la camioneta no estaba”, relató sobre el desafortunado momento.

Inmediatamente, el hombre le preguntó al custodio de la agencia si había visto algo- quien le respondió que no- y pidió el acceso a las cámaras de seguridad. Luego, en los registros pudo ver toda la secuencia del robo: “Se ve un hombre que viene derecho a la camioneta, arranca y se va como si nada, como si fuese el dueño”, detalló y enfatizó que solo “tarda unos 15 segundos”.

Odisea en búsqueda de la camioneta

Con este panorama desolador, la víctima llamó rápidamente a la Policía, quien llegó unos 25 minutos más tarde al lugar. Allí, lo entrevistaron y tomaron los datos del vehículo. Después, radicó la denuncia en la Comisaría Segunda.

Previo a esto, el hombre contó que recorrió la zona de calles Primeros Pobladores y alrededores junto con un empleado de la agencia, quien le sugirió que podría estar allí. Luego, fueron hasta la Policía caminera del puente carretero para ver si la camioneta había pasado hacia la provincia de Río Negro.

ON - Incendio pastisales puente carretero (2).jpg El dueño de la camioneta junto a un empleado de la concesionaria fueron hasta el puente carretero para ver si ubicaban al vehículo. Omar Novoa

La camioneta se trata de una Toyota Hilux SRV, modelo 2017, color blanca y con dominio AB253JL. El dueño detalló que el vehículo “tiene los guardabarros negros, unas calcomanías de Argentina en las puertas debajo de la insignia Hilux y una lona cobertora”.

Por otra parte, señaló que algo particular que notaron es que en la garita de vigilancia de la agencia una parte del ventanal estaba “tapado”. Por este motivo, la víctima explicó que no sabe si el ladrón lo hizo anteriormente para no ser detectado o si se debió a otra circunstancia. Además, comentó que -según le dijo el empleado de la agencia- este tipo de robos es usual en la zona.

La alarma no frustró el robo

El dueño de la camioneta enfatizó que, una vez que bajó a la concesionaria, se encargó de activar la alarma del vehículo ya que anteriormente había sufrido el robo de algunas pertenencias que había dejado dentro.

“Ya me había pasado de que me robaran mochilas anteriormente y me aseguré de que la camioneta estuviese cerrada. Después, por lo que se ve en el video, tarda 15 segundos en arrancar. No forzó vidrios ni puertas. Tampoco, por el tiempo, se ve que no realizó ninguna maniobra extraña para arrancar”, indicó.

Comisaría Segunda Las autoridades de la Comisaría Segunda y Seguridad recibirán a los vecinos el viernes.

Por este motivo, el dueño de la camioneta cree que el ladrón usó un inhibidor para burlar el sistema de seguridad. Hasta el momento, lamentó que no hay novedades de su camioneta, por lo que solicitó que cualquier dato que ayude a dar con su paradero sea comunicado a la Policía.