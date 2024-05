Condenaron a prisión perpetua al ex de Rosana Artigas por su femicidio

Como LMNeuquén fue a dando a conocer a cada paso de la causa, la prueba que pesaba contra Fernández y lo señalaba como autor del femicidio era abrumadora. Fue por este motivo que el fiscal Agustín García y los defensores oficiales Raúl Caferra y José María Maitini trabajaron en conjunto para llegar a un acuerdo de responsabilidad y así poder evitar el desgaste y tiempo que hubiera implicado la realización de un juicio por jurados cuyo final ya estaba prácticamente escrito.

Este acuerdo fue presentado el pasado 3 de mayo ante el juez Marco Lupica Cristo, quien lo declaró autor responsable del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por el contexto de violencia de género (femicidio), que prevé como única pena posible la pena de prisión perpetua.

Así se llegó a la audiencia de este miércoles, que luego de ser pospuesta por la ausencia del imputado, finalmente comenzó alrededor del mediodía. El fiscal jefe Agustín García requirió la imposición de la prisión perpetua prevista para el delito de femicidio y la defensa oficial no discutió esto.

Los jueces intervinientes dictaron entonces la sentencia, que el imputado aun no comenzará a cumplir ya que no renunció a los plazos de impugnación. No obstante seguirá en una comisaría y probablemente comience a cumplirla en ella, dado que los penales aún no están en condiciones de recibir nuevos condenados.

Femicida caprichoso

La audiencia estaba prevista para las 8:30, pero extrañamente, el imputado se negó a ser trasladado de la Comisaría 12 -donde cumple prisión preventiva- a Ciudad Judicial, donde se aguardaba su presencia para realizar la audiencia. Cabe destacar que sin él, los magistrados no pueden avanzar en la celebración de la misma, ya que por tratarse de la persona acusada y a quien se le dictará sentencia, es primordial su presencia allí, por la transparencia del proceso.

Por ello, los jueces Marco Lupica Cristo, Lucas Yancarelli y Estefanía Sauli, quienes aguardaban para intervenir en la imposición de la pena, ordenaron por pedido de las partes el traslado forzoso del femicida para reanudar la audiencia.

El fiscal jefe Agustín García manifestó en declaraciones radiales que "el imputado no expresó ningún motivo, ni razones de salud ni de fuerza mayor" que le impidieran asistir, por lo que su traslado se concretaría en las próximas horas, para poder dictarle la prisión perpetua este mismo miércoles, como estaba previsto.

Se supo por otros trascendidos que el imputado habría manifestado incluso que no asistió por recomendación de uno de sus defensores, aunque de la propia defensa se encargaron de desmentir esto y sostuvieron que fue simplemente la voluntad del imputado de no concurrir.