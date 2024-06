Crecen los robos en los comercios de Plottier y cada vez son más violentos

Además, Zurita lamentó que, pese a la instalación de cámaras de seguridad, los robos no merman. “El comerciante ha invertido en cámaras internas y externas. Pero, nos dimos cuenta que no baja la siniestralidad porque están acostumbrados a que los filmen o no sabemos sí es que no se dan cuenta, pero por lo menos tenemos datos más fehacientes para después hacer las denuncias”, indicó.

robo kiosco plottier.jpg

Si bien, no pudo precisar cuántos robos hubo en el último mes, aseguró que los mismos “van creciendo” y que siguen recibiendo casos constantes de mecheros. “Hemos visto familias que van por la zona de la calle Godoy, que utilizan menores para robar mercadería. Vemos mucho eso, que entrenan a los chicos para los robos”, afirmó.

En ese sentido, Zurita aseguró que: “El problema que está pasando y observamos desde la Cámara es que el mecherío fue creciendo por gente que viene desde otros lugares, más que delincuentes locales, que también hay pero más o menos los tenemos identificados”.

Por otro lado, en cuanto a los reclamos de mayor seguridad, Zurita explicó que la Policía dispuso de una mayor cantidad de efectivos en las calles, tanto en el área centro como en los barrios, pero que esto no basta para la población actual de Plottier.

“Hay que tener en cuenta que en Plottier tenemos 80 mil habitantes y no es la misma ciudad que hace diez años, por lo tanto surgen nuevos comercios y se va asentando nuevas poblaciones. La policía siempre está, hay que ser sincero, acuden, pero a veces los medios no alcanzan”, expresó.

La zona más afectada de Plottier

Zurita indicó que los asaltos ocurren “en todo Plottier”, pero advirtió que “la zona más conflictiva” es a la altura de calles Roca y Godoy. Este sector es el ingreso a barrios como Bardas Soleadas y 107 Viviendas, entre otros, ubicado en cercanías al Cementerio de Plottier.

En dicha zona, este domingo y lunes, ocurrieron dos asaltos a jóvenes, que fueron salvajemente golpeadas en plena calle para robarles sus pertenencias.

portada horizontal - La golpearon para robarle en Plottier.jpg

“Hace muchos años pedimos una tercera Comisaría, tendría que ser el área noroeste de la ciudad, a la altura de Godoy y Roca, que para nosotros es la zona más conflictiva, en toda esa barriada que es muy grande”, señaló.

Más allá de esto, el titular de la Cámara indicó que también han ocurrido robos en otros sectores de la ciudad, como en el área centro. “Sobre calle San Martín, a unas cuadras del centro, hay una pescadería donde quisieron robar alcohol. Fueron menores que se hacen los pícaros y manotearon un whisky. La comerciante estaba con las cámaras, los vio y se puso en la puerta para obligarlos a pagar”, indicó.

Delincuentes que llegan de otras ciudades

Zurita insistió en que los delincuentes, en su mayoría, provienen de otras localidades y que utilizan la Bajada del Maida, que conduce a la Ruta Nacional 22, para escapar rápidamente. En ese sentido, explicó que los comerciantes ya tienen identificados a los ladrones locales, pero que no pueden hacer lo mismo con el resto.

De igual manera, explicó que hubo robos protagonizados por “trapitos o vendedores de bolsitas y plantas” y que los comerciantes se acostumbraron a alertar rápidamente a la Policía cuando ven "gente sospechosa" en las inmediaciones de su local.

“Vemos un incremento de la audacia del ladrón, se nota que no es nativo de acá, sino que está viniendo de otros lugares”, señaló.

De cara a la temporada de invierno, también explicó que: “Lo que se hace generalmente es bajar una hora el cerrado de los negocios, entre las 19:30 y las 20”, por motivos de luminosidad.

Por último, Zurita destacó que desde la Cámara mantienen “un contacto directo” con el Intendente, Luis Bertolini, quien ha escuchado el pedido de un mejor estado de las calles para que la policía llegar más rápido al lugar de los robos.