Cuánto tiene que devolver cada uno de los imputados por la estafa a la Clínica Pasteur

La fiscalía de Delitos Económicos no solo logró que se condene a prisión efectiva al líder de la estafa a la clínica Pasteur , sino que además obtuvo penas en suspensos para el círculo más cercano y finalmente probation para el resto de los cómplices .

La maniobra consistía en desviar fondos de la clínica a la cuenta de parejas, familiares, amigos, empleados y ex empleados que accedían a participar a cambio de una suma que les quedaba a ellos tras los retornos del caso.

Todo salió a la luz cuando la pareja de Retamal, Nadia Abril Pérez, llamó a la clínica para que le cambien la obra social. A la joven no le alcanzó con cobrar un sueldo y ser empleada fantasma sino que tenía mayores pretención.

Tras la caída Retamal después de varias idas y venidas terminó aceptando este año la responsabilidad por los delitos de “defraudación especial por administración fraudulenta” y se le dictó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

A modo de reparación, entregó una Jeep Compass Sport, una moto Zanella RZ 300 y un terreno de 1.000 metros en Meliquina.

image.png Abel de la Cruz Retamal, conocido como El Liquidador, se alzó con 228 millones de pesos mientras trabajaba en el área contable de la Clínica Pasteur. Fue condenado a tres años de prisión efectiva.

Los primeros en acordar

El listado de los imputados está compuesto por otras 15 personas. Ninguna quedó impune. Repasemos.

Juan Ignacio Guzmán, coautor de la defraudación, recibió una condena en suspenso y deberá cumplir con presentaciones en una unidad policial en Nueva Zelanda, donde actualmente reside.

Yamila Grisel Pavez, principal aliada de Retamal, fue condenada a tres años en suspenso. Jorge Ignacio Román y Nadia Abril Pérez, ambos participes necesarios, recibieron penas similares de hasta tres años en suspenso.

Diego Fernando Leiva, Fidel Martín Araya, Evelyn Mariel Cofré (exnovia de Retamal) y Miguel Ángel Pérez (suegro de Retamal), accedieron a una probation por tres años, evitando así la prisión efectiva pero obligándose a cumplir con ciertas condiciones.

SFP Audiencia por Estafa a Clinica Pasteur (15).JPG El fiscal del caso Juan Manuel Narváez y la jueza Estefanía Sauli. Sebastián Fariña Petersen

Las últimas probation

Leandro Torres, profesor en la carrera de Administración de la UNCo, se alzó con 24.6 millones de pesos. En la audiencia de este viernes ofreció una reparación económica por el monto histórico 3.872.513 de pesos.

El profesor universitario propuso un pago inicial de 2 millones en efectivo y el resto en doce cuotas fijas de 200 mil pesos.

Habrá que ver qué decisión toma la UNCo respecto de su continuidad en la casa de altos estudios donde forma a las futuras generaciones.

SFP Audiencia por Estafa a Clinica Pasteur (47)11.jpg El profesor de la UNCo, Leandro Torres. Sebastián Fariña Petersen

Susana Palleres, fue durante años la supervisora del sector administrativo y una empleada de mucha confianza de la familia Peláez. Retamal la sumó a la estafa, pero no con un revólver en la cabeza. Acá todos eligieron.

La mujer se alzó con 940 mil pesos que al ser actualizados por la fiscalía se transformaron en abril de este año en 6 millones de pesos.

Lejos de ofrecer algún arreglo lo que propuso fue no demandar laboralmente a la clínica. Sin palabras.

SFP Audiencia por Estafa a Clinica Pasteur (56).JPG Susana Palleres propuso no demandar a la clínica. Sebastián Fariña Petersen

Arnaldo Andrés Jiménez, un tipo de novela. Muy amigo de Retamal en Cinco Saltos se sumó a la estafa y se terminó levantando 1.5 millones de pesos a octubre de 2021. El monto actualizado supera los 10 millones.

El joven ofreció pagar el monto histórico, es decir 1.5 millones de pesos, en 4 cuotas mensuales y consecutivas.

SFP Audiencia por Estafa a Clinica Pasteur (50).JPG Arnaldo Andrés Jiménez, amigo de Retamal. Sebastián Fariña Petersen

Juan Guillermo Larenas, también fue amigo de Retamal y la propuesta de recibir dinero fácil no la pudo rechazar y vaya si la aprovechó. De acuerdo al monto actualizado por la fiscalía se alzó con 31.5 millones de pesos.

En la audiencia de este viernes, el defensor oficial explicó que ofrecía pagar 10 millones de pesos en un pago. No sería pagar, va a devolver.

SFP Audiencia por Estafa a Clinica Pasteur (22).JPG Juan Guillermo Larena amigo del cerebro de la estafa. Sebastián Fariña Petersen

Adriana Domínguez fue otra de las amigas de Retamal que se vio beneficiada por sus manejos en liquidación de sueldos de la clínica Pasteur.

De acuerdo al expediente, la joven se alzó con 10 millones de pesos y muchos dolores de cabeza. Durante la audiencia no paraba de agitar una carpeta para taparse el rostro. La vergüenza a veces aparece demasiado tarde.

La joven tras aparecer en los medios imputadas en una causa por estafas, la despidieron del trabajo, con la indemnización del caso. De hecho, eso fue lo que ofreció en la audiencia, realizar la reparación económica con los 3 millones de pesos que va a recibir de indemnización.

SFP Audiencia por Estafa a Clinica Pasteur (29)1.jpg Adriana Domínguez ofreció reparar con una indemnización que tiene que percibir. Sebastián Fariña Petersen

Fabio Amaza es un ex empleado de la clínica que aprovechó la relación con Retamal y recibió 6.3 millones de pesos (actualizados). Es decir, que ya no trabajaba en la clínica y se prestó para dicha maniobra.

Al momento de la audiencia propuso pagar el monto histórico de 946 mil pesos en una sola cuota, pero cuando se vio que se le podía complicar la situación ofreció vender un auto por el que le darán poco más de 6 millones de pesos y eso entregarlo a modo de reparación económica.

SFP Audiencia por Estafa a Clinica Pasteur (47)111.jpg Fabio Amaza, se prendió a la maniobra cuando era ex empleado de la clínica. Sebastián Fariña Petersen

Valeria Lujan Marcello, fue supervisora de enfermería durante muchos años en la clínica Pasteur y se la consideraba una empleada de confianza.

Ella llegó a la audiencia con abogado particular, el ex juez Marcelo Muñoz. No ofreció nada. Solo hizo mención de un plazo fijo de casi un millón de pesos que tiene inhibido por la demanda civil que ya inició la clínica.

Marcello se alzó, en ese entonces, con 488 mil pesos. El monto actualizado supera los 3 millones de pesos.

En la audiencia propuso pagar 10 mil pesos por mes a alguna institución que lo necesite, pero no realizar tareas comunitarias.

Tras su salida de la clínica Pasteur fue reclutada para trabajar en el Sistema Integrado de Emergencia de Neuquén (SIEN).

SFP Audiencia por Estafa a Clinica Pasteur (43).JPG Valeria Lujan Marcello se mostró intransigente. No quería hacer tareas comunitarias y pretendía una probation de solo un año. Sebastián Fariña Petersen

La jueza Estefanía Sauli terminó ponderando la situación particular en cada uno de los casos y aceptando la reparación económica propuesta por los imputados, entendiendo la condición económica que atraviesan en la actualidad.

Luego, dictó probation por tres años a todos, incluso a Marcello que solo pretendía que le dieran un año. Además, todos tendrán que realizar tareas comunitarias y cumplir con una serie de pautas de conducta algunas de las cuales parecían desconocer.

Si no cumplen con la reparación económica en los próximos 30 días se cae la probation y podrían ser llevados a juicio.

El monto que recupera la clínica no se acerca ni a un tercio del total de la estafa, pero es importante por lo que significa. Todos los que participaron en la maniobra delictiva, no hay que olvidar que se cometió un delito, tuvieron que pagar por sus actos.

La justicia actuó y contempló a cada uno de los imputados en su realidad, pero no los dejó impune. Eso es clave.

Ahora, la fiscalía de Delitos Económicos levantó la vara y es todo un mensaje para los estafadores, principalmente los que están bajo investigación y que pronto tendrán que pasar la ciudad judicial.