El efecto Loan en la zona rural de Cutral Co

Vecinos del barrio Monte Hermoso de Cutral Co piden por más patrullajes, ya que desconocidos llegan al sector, cometen robos y temen que suceda algo peor.

Preocupación en un barrio de Cutral Co por la inseguridad creciente / Foto Archivo

La desaparición del niño Loan Danilo Peña (5) en Corrientes genera repercusión también al interior de la provincia de Neuquén. Sucede que el caso que conmueve a la Argentina despierta preocupación en los los vecinos del barrio Monte Hermoso de Cutral Co , ya que al sector llegan desconocidos, que cometen robos y temen que ocurra algo peor.

"Queremos sentirnos seguros y pedirle a la Policía y a la Justicia que cumpla con lo solicitado. Queremos poder disfrutar y jugar tranquilos con nuestros niños, que nuestros ancianos se sientan seguros. No venimos en persecución de nadie. No queremos que pase como está pasando en Corrientes. Hoy como está el país... no son los tiempos que vivimos nosotros. Antes podíamos vivir con la puerta abierta", señaló el referente barrial.