El caso Loan en vivo, 14 días sin rastros del nene desaparecido

No habían invitado a la funcionaria al almuerzo, dijo el papá de Loan

José Peña, el padre de Loan, señaló que María Victoria Caillava y Carlos Pérez, los dos principales acusados por la desaparición del nene en Corrientes, no habían sido invitados a almorzar por la abuela del pequeño, sino que fueron llevados por la tía.

"Se conocían, pero no fueron invitados. Cayeron de sorpresa", sostuvo el hombre en declaraciones a C5N. Pero también aseguró que él con Loan también llegaron de manera imprevista. "Ellos no sabían que yo iba con Loan. A último momento lo llevé, porque mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabaja porque era festivo", indicó.