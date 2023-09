El ex policía que asesinó a Matías Casas pidió las salidas transitorias

El ex policía Héctor Méndez, condenado por asesinar a Matías Casas (19) en 2012, ya puede gozar de los beneficios que dictamina la Ley de Ejecución y así pretende hacerlo. En audiencia, su defensor presentó el pedido para realizar dos salidas transitorias al mes de la U11 donde cumple la pena, pero aún no hay una decisión firme.

Al ver a la pareja charlando en la esquina, Méndez preguntó por Matías y cuando tuvo la confirmación de que era él, abrió fuego. El proyectil pasó por el medio de la pareja y Matías, que ya tenía arrancada la moto, salió a fondo. Pero el policía siguió disparando: le dio un tiro en el tobillo y otro en la espalda.

Matías siguió ocho cuadras hasta que cayó en Pérez Novella y Doctor Carlos Potente. Hasta aquel lugar llegó Méndez, vio en el piso al joven desangrándose y aprovechó para patearlo.

Matías fue derivado al hospital Heller y de ahí al Castro Rendón, donde finalmente falleció.

Matías Casas fue asesinado en julio de 2012 en Cuenca XV.

Aunque inicialmente, el policía fue llevado a juicio y condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de la Policía que abusó de su función. No obstante, sus defensores desafiaron el fallo ante un Tribunal de Impugnación que no coincidió con la aplicación de dicho agravante, dado que este hace alusión no al uso del arma reglamentaria sino a que quien comete el hecho está cumpliendo sus funciones. Méndez no sólo no estaba de servicio, sino que además al momento del hecho se encontraba de licencia.

Por esto, finalmente lo condenaron por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lo que redujo su condena a 20 años de prisión efectiva en 2015.

Es en este contexto que, a la fecha, Méndez lleva cumplida poco más de la mitad de su pena y este jueves en una audiencia, su defensor particular Daniel Vergez, requirió que se le permita acceder a las salidas transitorias con una frecuencia de dos veces al mes. Para apoyar este pedido, como es habitual, se presentó un informe criminológico que da cuenta de las evaluaciones de riesgo que realiza el personal del Gabinete Criminológico.

En ese sentido, los profesionales concluyeron que "se sostiene a un riesgo Moderado de violencia futura, con un riesgo Bajo de daño físico grave y de violencia inminente Bajo". Además, se informó que dado el hecho por el cual se lo condenó y también por episodios de violencia de género, está recibiendo tratamiento psicológico.

En conclusión, se arribó a un "pronóstico de riesgo criminológico Medio-Bajo de recaída en conductas penalmente reprochables".

César, padre de Matías, expresó en diálogo con LMNeuquén que tanto él como la madre de Matías manifestaron en la audiencia ante la jueza Raquel Gass su oposición al otorgamiento del beneficio y que pretenden que pase tras las rejas "el mayor tiempo posible". No obstante, entienden que es un derecho que en algún momento se le concederá al asesino. "Para nosotros el tipo es peligroso y siempre tuvo mucho apoyo de la Justicia", criticó y confió que "Él presenció la audiencia desde zoom y nosotros le veíamos la cara mientras hablábamos y se estaba riendo".

Padres Matías Casas.jpg Agustín Martínez

Además, en diálogo con medios radiales, expresó: "La verdad que se siente que es tan rapido que lo están dejando en libertad y está teniendo privilegios que se siente que no tuvimos Justicia. Él está con posibilidad de salir, tuvo una vida, nietos y nosotros además de perder a Matías perdimos un montón de cosas; navidades, cumpleaños, la vida se puso muy difícil despues de lo que pasó".

En este sentido, recordó que sufrieron hostigamientos de parte de los efectivos que prestaban servicio por ese entonces en la Comisaría 18, que lo paraban frecuentemente para identificarlo y amedrentarlo con sus armas reglamentarias y que su ahora ex pareja (mamá de Matías) tuvo más de 15 intentos de suicidio a raíz de la tristeza que le generó perder así a su hijo.

Otra de las preocupaciones de la familia actualmente es que varios de ellos viven cerca de la vivienda perteneciente a la pareja de Méndez, donde éste cumpliría sus salidas si le son otorgadas.

La jueza Gass analizó el pedido y los testimonios de los profesionales citados este jueves, pero antes de resolver, pidió también que el condenado sea examinado por profesionales del Gabinete de Psicología y Psiquiatría Forense. Una vez que este informe esté listo, se agendará una nueva audiencia para analizar la posibilidad de otorgarle el beneficio.

En octubre de 2024, Méndez podrá acceder a la libertad condicional y en julio de 2032 agotará la pena.