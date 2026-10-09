El hombre que mató a su hija de 3 años quedará en prisión: fiscalía sostiene que buscaba provocar sufrimiento a su expareja

La Fiscalía detalló como habría sido el ataque y pidió cuatro meses de prisión preventiva. El juez de garantías dispuso dos meses de detención mientras avanza la investigación.

Imputaron a Carlos Arias por matar a su hija para causarle dolor a su expareja.

Un hombre fue imputado por el homicidio de su hija de 3 años en Villa La Angostura , en un hecho que, según la hipótesis de la Fiscalía, fue cometido con el propósito de provocar sufrimiento a su expareja, madre de la niña. Durante una audiencia realizada este viernes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló los cargos y solicitó que el acusado permanezca detenido mientras se desarrolla la investigación.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo tuvo por formulados los cargos, estableció un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por dos meses, un período menor al solicitado por la Fiscalía, que había requerido cuatro meses de detención.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal atribuyeron a Carlos Arias de 36 años , el delito de homicidio doblemente calificado , por el vínculo de descendencia y por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja. La acusación incluye, además, lesiones leves calificadas por el vínculo, en calidad de autor.

En la audiencia intervinieron el fiscal jefe Gastón Ávila, mediante videoconferencia desde San Martín de los Andes; el fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya.

Gentileza La Angostura Digital

La Fiscalía pidió cuatro meses de prisión preventiva al considerar que existe riesgo de fuga, ante la posibilidad de que el acusado no se someta al proceso, y peligro de entorpecimiento de la investigación. También planteó la necesidad de resguardar la integridad de la mujer y de su familia.

La querella particular, que interviene en representación de las víctimas, adhirió a la formulación de cargos y a las medidas solicitadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Cómo fue el ataque en Villa La Angostura

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la niña y su madre habían llegado desde Río Negro el 30 de septiembre para realizar una visita. El día del hecho, ambas se preparaban para regresar a su residencia habitual.

Cuando advirtió que estaban armando el equipaje, Arias desarmó los bolsos e inició una discusión para exigir que la niña se quedara con él.

Horror por la muerte de una niña en Villa La Angostura. Gentileza Diario Andino

La situación se agravó durante la tarde. Cerca de las 18.30, el acusado golpeó a la mujer, quien tomó a la pequeña en brazos para protegerla. Sin embargo, según la acusación, el hombre continuó agrediéndolas y, en un momento, tomó un cuchillo y le provocó a la niña un corte en el cuello que lesionó la vena yugular.

Luego, el hombre se provocó un corte en su propio cuello. Cuando cesó la agresión, la madre de la niña logró escapar por una ventana para pedir ayuda.

La pequeña murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.

La hipótesis de la Fiscalía

La investigación sostiene que el ataque contra la niña tuvo como finalidad provocar sufrimiento a su expareja, quien también resultó lesionada durante el episodio.

Con la formulación de cargos ya realizada, la causa continuará durante el plazo de investigación fijado por el juez de garantías. En tanto, el imputado deberá permanecer en prisión preventiva durante dos meses, mientras avanzan las medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.