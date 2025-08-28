El playero golpeado en la estación de servicio tiene una condena por abuso sexual y suma una nueva denuncia

El sujeto fue brutalmente agredido tenía una condena por un abuso sexual simple en 2023 y ahora volvieron a denunciarlo por otro hecho similar.

El violento ataque ocurrido en la estación de servicio YPF de Fernández Oro sumó en las últimas horas un capítulo inesperado. El hombre que recibió la paliza , y que en principio era considerado únicamente como víctima de una agresión callejera, resultó tener antecedentes judiciales graves.

En noviembre de 2023 fue condenado por abuso sexual simple contra una niña , y este lunes, el mismo día del ataque, volvió a ser denunciado por un hecho similar en la ciudad de Allen .

Según la información judicial a la que accedió LM Cipolletti , E.V. (no se proporciona el nombre para resguardar la identidad de la víctima) fue hallado culpable de un abuso cometido entre marzo y julio de 2021 . La víctima era una niña de apenas 11 años , que se encontraba sola en su vivienda de Fernández Oro cuando ocurrieron los hechos.

La investigación determinó que el acusado aprovechó la confianza que le tenían en el entorno familiar para cometer el delito. Tras el juicio, el 30 de noviembre de 2023 se le impuso una condena de prisión en suspenso.

Esto implica que el hombre no fue encarcelado de inmediato, pero quedó bajo condiciones estrictas de conducta, con la advertencia de que cualquier nuevo delito o incumplimiento podía derivar en la revocación del beneficio y en el cumplimiento de la pena de manera efectiva.

Golpiza Playero Fernandez Oro GIF

Una nueva acusación en Allen

Este lunes 25 de agosto, mientras las imágenes de la golpiza en la estación de servicio comenzaban a circular por redes sociales, una joven mayor de edad radicó una denuncia en la ciudad de Allen en la que también acusó a E.V. de abuso sexual.

La presentación fue realizada en sede judicial y dio origen a un nuevo legajo de investigación. En ese contexto, personal policial intentó notificar al denunciado sobre la causa en trámite, pero al llegar a su domicilio se encontraron con que no estaba disponible: se hallaba internado como consecuencia de las lesiones sufridas durante la golpiza de la noche anterior.

Si este proceso judicial avanza y concluye con una condena, E.V. podría enfrentar el cumplimiento efectivo de la pena en suspenso dictada en 2023, además de la nueva sentencia que corresponda en caso de acreditarse la acusación más reciente.

El ataque registrado por cámaras

El episodio de violencia que puso a E.V. en el centro de la escena ocurrió el lunes pasadas las 22 en la estación de servicio YPF de Fernández Oro. Dos hombres ingresaron por la fuerza a la oficina donde trabajaba y lo atacaron con una brutalidad que quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa cómo la víctima intenta trabar la puerta al advertir la llegada de los agresores, pero estos logran ingresar y lo derriban. Una vez en el piso, le propinaron múltiples golpes de puño y patadas en todo el cuerpo y en la cabeza, incluso con pisotones, mientras él intentaba cubrirse.

Ataque en YPF de Fernandez Oro

Compañeros de trabajo se acercaron en medio de la paliza e intentaron intervenir, aunque sin lograr frenar de inmediato la violencia de los atacantes. Finalmente, tras varios segundos de golpes, los agresores se retiraron del lugar en un vehículo que luego fue identificado y secuestrado por la Policía.

Investigación en dos frentes

Por la golpiza, el Ministerio Público Fiscal abrió un legajo por el delito de lesiones para avanzar en la identificación y posible imputación de los dos responsables. Las cámaras de seguridad y la transacción con tarjeta que realizaron antes de la agresión fueron elementos clave para avanzar en esa línea de investigación.

En paralelo, la Justicia deberá resolver ahora cómo se articula la nueva denuncia de abuso sexual contra E.V. con la condena previa en suspenso que tenía desde 2023. Si bien aún no se conocen medidas cautelares en su contra, el proceso podría derivar en que finalmente quede detenido en caso de acumular una segunda condena.