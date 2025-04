Estafa interprovincial: falsifican la cédula verde, transfieren el vehículo y toman créditos

"Hoy en día yo estoy andando en una camioneta que no está a nombre mío" , dijo una de las víctimas, Fernando Colucci, al canal de televisión Siete de su localidad y agregó que se dio cuenta de que había sido transferida a otra persona gracias a que revisó su correo electrónico y leyó un mail del registro del automotor donde le avisaban que su camioneta no estaba más a su nombre .

En este sentido, se alegró de percatarse de la situación en torno a la camioneta que él había comprado hacía cinco meses en una concesionaria oficial y de haber podido radicar la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. De todas maneras, compartió su preocupación de qué hubiera pasado en el caso de que no hubiera chequeado el correo: "si te llega como spam o no le das mucha bolilla a tu mail, no te enterás y el año que viene vas a vender la camioneta y no está a nombre tuyo".

El triángulo de la estafa

Cuando se percató del mail del Registro del Automotor, sin creer en la veracidad del contenido, se comunicó telefónicamente con su escribana para chequear la situación de su camioneta y la respuesta lo sorprendió: "Estaba transferida en Neuquén a nombre de una persona, pero yo nunca firmé nada".

Acto seguido, se comunicó con el Registro del Automotor donde le confirmaron la transferencia realizada: "La encargada me dijo que estaba transferida con la firma mía, la firma de mi cónyuge, y la firma del comprador". Entonces se dirigió a la fiscalía de Mendoza, pero luego a la justicia federal, donde constató que en el legajo hay una cédula verde falsificada.

La situación era insólita, más aún teniendo en cuenta que la persona a la que fue transferida la camioneta no estaba al tanto de la operación. Es decir, que el derrotero de la estafa terminaba a más de 1000 km con un crédito prendario de 60 millones de pesos en Buenos Aires con una nueva víctima.

La investigación

Una de las fiscales del caso es Mariana Pedot, de la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza. Colucci indicó que hasta donde supo la damnificada es una compañía financiera que entregó la plata prendando su camioneta porque cuando quiera cobrar a esta mujer de Neuquén, ella comprobaría que no fue la que firmó el prendario.

Respecto de quiénes sospecha como los responsables de la estafa, apuntó que cree que se trata de "una organización muy grande" y agregó: "no sé si ha sido al boleo que he caído yo, pero de repente hoy me encuentro con que ando en una camioneta que no está a nombre mío".

En este sentido, la víctima no podrá vender su camioneta hasta que no se aclare la situación y vuelva a tener la titularidad de la camioneta. Sin embargo, destacó: "gracias a dios ya está en la justicia, que me dijo que podía andar tranquilamente en la camioneta, aunque no está a nombre mío".