Estafa con Neftlix: en segundos, le roban $1 millón a un jubilado

Si bien “lo de Mercado Pago, que no era mucho, logró recuperarlo. Lo de la cuenta bancaría, no; y el problema es que le quitaron 1 millón de pesos, o sea su jubilación y algún pequeño ahorrito”, lamenta su hija Celeste en declaraciones a LM Cipolletti. La gran estafa .

Celeste entiende que el hecho pone de manifiesto la falta de seguridad y de respaldo hacia los ciudadanos y clientes. “Hice la denuncia en la comisaría y nos dijeron que había un montón de casos igual en Cipolletti. Del Banco me dicen que ellos no registran ningún tipo de transferencia a través del Santander, así que no te dan ningún tipo de herramientas como para recuperar la plata. Por eso estamos viendo de poner abogados, no hubo normas de seguridad, mi papá fue vulnerado muy fácilmente", advierte.

image.png

El drama comenzó el “el lunes a la tarde” y ya “le borré la aplicación, todo. Perdió un montón de cosas, pero bueno, ahora estoy tratando de conseguir la mayor cantidad de información posible sobre los movimientos que se hicieron”, lamenta Celeste. “Solo pudimos recuperar lo de Mercado Pago, que hay una función en la que podés cancelar la transferencia. Le dieron de baja la cuenta de Mercado Pago", agrega.

Celeste recordó que su papá “está jubilado desde la pandemia, es el único ingreso en mi casa, mi mamá cobra apenas la mínima, gracias a Dios su casa es propia y no pagan alquiler”.

Por último, se refirió al estado emocional de su padre tras un hecho repudiable en el que te sentís “vulnerado”.

“Obvio que trata de no ponerse mal porque es una situación re angustiante, en el momento sí la desesperación un poco se le notaba y una con temores de que no le pase nada de salud, porque ese es otro tema”, culmina Celeste. El panorama se pone cada vez más negro con las estafas virtuales.

Otros tipos de estafas

Mientras tanto, desde la empresa Edersa destacaron que hay una enorme preocupación en sus diferentes sucursales un raid de estafas que tuvo como blanco predilecto a jubilados de diversos puntos de Río Negro.

Durante las últimas semanas se contaron hechos delictivos de este tipo ocurridos en Cipolletti, El Bolsón, San Antonio Oeste, Viedma y Catriel.

“Para activar el cupón 50% de Edersa Argentina ingresa aquí”, decía un flyer en Facebook. El usuario, jubilado de Viedma, se dejó llevar por la tentadora oferta que vio en redes sociales e hizo click.

Desde ahí fue a parar a un número de WhatsApp, desde donde le enviaron un link. La estafa finalmente se concretó porque le jaquearon el teléfono, ingresaron a su agenda de contactos y pidieron dinero. Le hicieron pasar un momento realmente desagradable.