Fuerte choque en Arroyito: dobló en la estación y lo impactó una camioneta petrolera

"La parte frontal de la pick up impacta la parte posterior izquierda del auto y producto del impacto ambos vehículos se desplazan hacia la mediana central donde quedaron detenidos", describió Muñoz en referencia al sector que divide los dos carriles de circulación. Por este motivo, al no obstruir la calzada, no hubo demoras que requieran intervención de tránsito.

Cuatro personas hospitalizadas

En primera instancia, el llamado a la policía manifestaba que uno de los ocupantes de los vehículos chocados había quedado encerrado dentro sin lograr abrir la puerta. Por ese motivo, en primera instancia personal de tránsito que acudió al lugar para realizar las diligencias de rigor también convocó a Bomberos Voluntarios de Senillosa, pero al llegar ya habían logrado solucionarlo y no fue necesaria.

En tanto, la familia de cuatro integrantes oriunda de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, fue derivada en su totalidad de manera preventiva por la ambulancia del SIEN hasta el hospital de Senillosa.

Luego, al visitar el centro médico el personal entrevistó a los trabajadores de salud, quienes informaron que no contaban con lesiones de gravedad, y quedaron para recibir asistencia de control. De esta manera, se comunicaron con ambos conductores para entregar los vehículos que quedaron a la espera de la grúa del seguro.

Choque Arroyito

Según el relevamiento de tránsito, viajaban con destino al paso al vecino país de Chile cuando sufrieron el accidente. "No se activaron los airbags, y todos los cinturones estaban colocados", aseguró Muñoz y agregó que controlaron la documentación y estaba todo en regla.

Violento choque con personas alcoholizadas

Este domingo a la madrugada se registró un fuertísimo choque en San Martín de los Andes, a la altura del kilómetro 2.223 de la Ruta 40, en la curva Pio Protto. Seis personas resultaron heridas, de las cuales tres están en grave estado.

Por su parte, la comisario jefa de la División Tránsito San Martin de Los Andes, Silvina Huenuquir, brindó detalles sobre la dinámica del choque. Según explicó a LMNeuquén, el auto Renault Megane -conducido por un hombre de 37 años oriundo de esa localidad- circulaba en dirección al centro de la localidad y cruzó al carril contrario, provocando un choque frontal contra un auto Peugeot 207, conducido por un hombre de 36 años, quien circulaba acompañado por cuatro personas de 20, 23, 44 y 46 años, todas oriundas de Junín de los Andes.

En tanto, la titular de la Secretaría de Emergencias y Prevención del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, dijo a LMNeuquén que todas las personas estaban alcoholizadas. "Cada viaje exige responsabilidad. La velocidad, el alcohol o las distracciones pueden cambiar vidas en segundos", expusieron desde el organismo provincial en sus redes sociales.