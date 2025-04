Un choque que cambió todo para Tobías: "Si lo hubiesen ido a ayudar, hubiese sido diferente"

Manu (23).png

El choque ocurrió hace 40 días y, desde ese momento, garantizar la estadía de los padres en la capital significa un esfuerzo económico que no pueden afrontar solos. "Primero nadie de la familia contaba con dinero a fin de mes, entonces nos organizamos, hicimos una tómbola", dijo Nancy, la tía de Tobías, a LMNeuquén. Aunque tenían la esperanza de contar con la solidaridad, la respuesta rápida de la comunidad los sorprendió, en pocos días pudieron cubrir los primeros gastos del hostel donde se tuvo que alojar la mamá, trabajadora del casino. Luego, también viajó su papá, policía, quien gracias a la obra social consiguió un alojamiento.

El pedido de justicia resuena en redes sociales y en cada evento solidario que organizan para acompañarlo: "Zapala se portó re bien, nos ayudaron con los premios, Pato Baigorria nos ofreció su radio para hacer el sorteo, una de las ganadoras donó su premio de 200 mil pesos, así pudimos cubrir los gatos de la comida para la mamá de Tobías y mi cuñado", contó Nancy y dijo que seguirán haciendo sorteos porque la gente les ha donado un sillón, comida, cena, desayunos, chorizos, tazones, insumos de deportes, fiambrería y panadería.

Una vida joven interrumpida

Tobías se egresó en el 2022 del CPEM 36 de Zapala, donde cosechó muchas amistades, y es amante de las motos. A través de sus esfuerzos trabajando consiguió comprarse una que usaba para trabajar, y otra azul para las juntadas con sus amigos motoqueros. Como delivery empezó a trabajar para un almacén haciendo envíos y así fue conociendo a distintos vecinos.

La noche del accidente había terminado de trabajar alrededor de la medianoche y después de pasar por lo de su novia, fue a la casa de su amigo Agustín, con quien comparte la pasión por los motores. "Desde que nos conocemos hace siete años que la pasamos juntos. Yo estaba empezando el secundario y teníamos un grupo de motos, nos íbamos a Cutral Co, Las Lajas, a pasar los fines de semana que teníamos libres a Moreno, siempre estuvimos pendientes, si se le rompía la moto lo ayudaba, y viceversa", relató el joven a LMNeuquén.

Al pensar en el futuro de su amigo, Agus dijo que espera justicia y sueña con verlo recuperado: "Es un buen pibe, siempre en lo que puede te ayuda, el año pasado tuve un accidente, mi auto no sirvió más, y él me vino a dejar una moto para que use hasta que me compre una, la habré tenido tres meses".

Manu (24).png

Una lucha por la vida

Luego del atroz choque que sufrió alrededor de las 3 de la madrugada el pasado 27 de febrero, Tobías tuvo una seguidilla de cirugías que buscaron salvarle la vida y recuperar lo más posible la movilidad. Lo más grave dentro de todas las lesiones fue un traumatismo encéfalo craneal y un coágulo grande, por el que fue derivado al hospital Castro Rendón, donde lo operaron de urgencia a las 7 de la mañana.

Durante 72 horas, la familia tuvo el corazón en la mano: "no nos dieron expectativas, nos dijeron que teníamos que rogar porque si se seguía inflamando el cerebro podía morir, pero fuimos viendo el día a día", expresó Nancy y agregó que al ser enfermera jubilada, traducía el parte médico en un lenguaje más amable al grupo familiar.

"Trataba de consolarlos, porque era grave, él fue operado de su cabecita, tenía problema de glucemia porque es diabético, entonces con el dolor y sufrimiento le cuesta estabilizarse, pero se pudo manejar, salió adelante, a pesar de que tenía múltiples hematomas en los pulmones que podían infectarse y complicar el cuadro, pero gracias a Dios pudimos zafar, no requirió mucho oxígeno", sumó.

El joven fue progresando notablemente y salió adelante a terapia intermedia, donde le operaron el fémur, la clavícula y quedó pendiente la muñeca, porque la múltiple fractura de costillas no requiere intervención. Cuando puede, Nancy viaja a visitar a su sobrino al hospital en Neuquén y se emocionan juntos: "él lloraba, le pregunté por qué y me dijo 'lloro porque estoy contento, porque estoy feliz de que estén acá'".

Manu (22).png

El amor y la espera

La novia de Tobías, Danna, se ha mantenido al lado desde la madrugada del jueves en que sufrió el accidente. "Cuando me enteré, me fui toda abrigada, me subí al auto de los padres, fui con ellos a Neuquén, no lo iba a dejar solo y estuve una semana allá", relató. Luego, acomodó sus obligaciones laborales y estudiantiles para viajar con su cuñada los viernes y quedarse hasta el domingo.

Acaba de cumplir 21 años, y recordó que antes del accidente habían planificado hacer una fiesta temática, algo que tendrán que posponer tras el incidente. "En el verano nos íbamos a sentar al bosque, nos llevamos comida, íbamos a la expo de motos y autos que a él le gustaba, siempre fuimos de salir a comer, nos íbamos al río", relató quien fue su amiga hasta que enamoraron en 2020. "Siempre me trató como una reina, me daba todo, y le gustaba andar en moto desde que lo conozco, cuando tenía una 110, después fue progresando, trabajaba en una verdulería, después fue delivery de una rotisería, y ahora de un negocio".

La noche del accidente, la rutina de Tobías fue la de siempre. "Pasó por mi casa, compramos fiambre donde yo trabajo, cenamos, y a las 2 se fue porque yo trabajo a las 7. A las 3:30 me llamaron. Su amigo me dijo que Tobías había estado en su casa antes del accidente, se estaban cortando el pelo, y decidió irse a dormir", recordó Danna.

WhatsApp Image 2025-04-04 at 3.09.12 PM (1).jpeg

Cuando Danna llegó al lugar del choque, encontró la moto dañada y desmembrada y fue corriendo al hospital que estaba a solo una cuadra. "Me fui a la guardia a preguntar y estaba el chico que lo atropelló y me empezó a llenar la cabeza, que mi novio iba fuerte, sin luces, sin casco, cuando no fue así. No le di bola, me fui a la parte de la ambulancia, donde estaban revisándolo", reconstruyó.

La esperanza por la recuperación de Tobías está fuerte, aunque también saben que será complejo. Su tía analiza que va a requerir mucha ayuda: "Está con tratamiento con la psicóloga, todavía no tiene recuerdos del accidente, pregunta quiénes fueron, se queda callado, quiere venir a Zapala, extraña a sus amigos, su novia, su vida, esto le cambió todo. Él acostumbraba a trabajar todos los días, a ganarse el mango y ahora quién sabe por cuanto no va a poder trabajar".

Además, agregó que todavía no saben qué costo tendrá el tratamiento que sigue después de la operación de cabeza: "le sacaron un pedazo de cráneo, entonces le van a tener que poner una placa de titanio, es muy costoso, más de diez millones, y hay que ponerla porque está comprimiendo el cerebro".

WhatsApp Image 2025-04-04 at 3.09.11 PM.jpeg

En cuanto al proceso judicial, Nancy no ocultó su indignación: "Fue abandono de persona, se percataron más por cambiarse de lugar que socorrerlo, que ayudarlo. Que la justicia actúe".

En este sentido, Danna agregó: "gracias a una señora está vivo, ella vio todo y lo fue a ayudar porque mi novio se estaba ahogando con sangre, mientras que los que lo chocaron no se hicieron cargo, hay testigos, nenes que andaban dando vueltas que vieron que la chica se cambió de lugar, iba ella manejando, sabiendo que un chico se estaba muriendo. Si lo hubiesen ido a ayudar, hubiese sido diferente".